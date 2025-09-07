Fugitivo por feminicidio cae en Antioquia tras protagonizar un escándalo por ebriedad

Resumen: Un hombre, identificado como Sebastián Rincón, alias 'Brayan', quien era buscado en el departamento del Huila por el delito de feminicidio agravado, fue capturado en Ciudad Bolívar, Antioquia. Su detención se produjo de manera fortuita, luego de que protagonizara un incidente de agresión y daños a la propiedad en la vía pública mientras se encontraba en aparente estado de embriaguez. Durante el procedimiento policial, las autoridades descubrieron su verdadera identidad, poniendo fin a su huida.

Un fugitivo del Huila, buscado por feminicidio agravado, fue capturado en Ciudad Bolívar, Antioquia, luego de protagonizar un incidente de agresión y daños a la propiedad. El hombre, identificado como Sebastián Rincón, alias ‘Brayan’, fue detenido tras causar destrozos y agredir a una persona, aparentemente en estado de embriaguez.

El hecho que llevó a su captura ocurrió en la madrugada del 31 de agosto de 2025, cuando agentes de la Policía de Ciudad Bolívar intervinieron para controlar a Rincón, quien estaba agrediendo a un ciudadano y dañando un vehículo de servicio público.

Tras su arresto por lesiones personales y daño en bien ajeno, la verificación de sus datos reveló que había suplantado su identidad y que figuraba en la lista de los más buscados del Huila.

Las autoridades confirmaron que alias ‘Brayan’ era requerido por la Fiscalía 20 Seccional de Garzón, Huila, por el delito de feminicidio agravado. Se le señala de haber atacado con un machete a una mujer trans, identificada como Emily, el 11 de julio de 2024.

El ataque, que causó graves heridas a la víctima, fue captado por cámaras de seguridad y obligó a que la mujer fuera trasladada a un centro hospitalario en Neiva.

La detención de Rincón en Antioquia, lejos del lugar donde cometió el crimen, fue el resultado de un operativo que combinó acción en flagrancia con el uso de herramientas de inteligencia y bases de datos judiciales.