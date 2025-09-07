¡Indignante! Tres agresores de perros reciben condena por brutal maltrato en Cúcuta, Tolima y Antioquia

Resumen: Tres hombres han sido sentenciados a prisión por maltrato animal en Norte de Santander, Antioquia y Tolima. Juan Gregorio Contreras y Euclides Vargas fueron condenados por causar la muerte de los caninos 'Conner' y 'Lassie', respectivamente. En Antioquia, Juan David Gómez recibió una pena por dejar ciega a la canina 'Brownie' tras golpearla. Estos fallos judiciales, con el apoyo del Grupo Gelma, confirman que la crueldad animal no quedará impune en Colombia.

Tres personas fueron condenadas por el delito de maltrato animal agravado tras causar graves daños a perros en diferentes regiones del país. Los fiscales de las seccionales de Norte de Santander, Antioquia y Tolima, con el apoyo del Grupo para la Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma), presentaron ante jueces penales pruebas que evidencian la responsabilidad de los agresores.

En Cúcuta (Norte de Santander), Juan Gregorio Contreras recibió una sentencia de 25 meses de prisión por agredir sin motivo a un perro llamado Conner. Según los videos de cámaras de seguridad, el hombre se acercó al animal en la vía pública y le propinó una patada que le causó la muerte el 18 de abril de 2021.

En Iconozo (Tolima), Euclides Vargas atacó con una escopeta a varios perros que supuestamente agredieron a las gallinas de su vivienda. Uno de los proyectiles alcanzó a una canina llamada Lassie, causándole la muerte. Por estos hechos ocurridos el 2 de febrero de 2023, el agresor fue condenado a 18 meses de prisión.

En Andes (Antioquia), Juan David Gómez golpeó con un palo de escoba a una canina llamada Brownie dentro de una cafetería del barrio Hispania, provocándole lesiones en los ojos y pérdida de visión. Este caso sucedió el 24 de agosto de 2024, y el responsable recibió una sentencia de 9 meses de prisión.

Los tres casos involucraron hechos de extrema violencia que afectaron tanto la vida como la salud de los caninos involucrados.