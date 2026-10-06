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    ¡Se les volaron! Cuatro presos escaparon de estación de Policía en Cali

    Cuatro hombres privados de la libertad se fugaron de una estación de Policía en Cali y son buscados por las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Se les volaron! Cuatro presos escaparon de estación de Policía en Cali
    Foto: Magnific
    ¡Se les volaron! Cuatro presos escaparon de estación de Policía en Cali

    Resumen: Cuatro hombres privados de la libertad escaparon de la estación La Flora en Cali tras intimidar al uniformado encargado de su custodia

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    Las autoridades de Cali activaron un operativo de búsqueda durante la noche del pasado lunes 5 de octubre para tratar de ubicar a cuatro hombres privados de la libertad que escaparon de la Estación de Policía La Flora, en el norte de la ciudad.

    De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la fuga se habría registrado mientras los detenidos recibían la alimentación. En ese momento, los cuatro hombres presuntamente habrían intimidado al patrullero que estaba encargado de su custodia utilizando armas cortopunzantes.

    Tras acorralar al uniformado, los privados de la libertad habrían conseguido salir de las instalaciones por la parte posterior de la estación y posteriormente escapar del lugar.

    Los hombres fueron identificados como Julian Darío, Carlos Andrés, Jhon Breyner y Alejandro Díaz, quienes se encontraban procesados por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir, hurto y homicidio.

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    Luego de conocerse la fuga, las autoridades desplegaron labores de búsqueda para intentar establecer el paradero de los cuatro hombres y lograr su recaptura.

    El personero de Cali, Gerardo Mendoza, pidió esclarecer las circunstancias en las que se produjo el escape, determinar las posibles responsabilidades y revisar el cumplimiento de los protocolos establecidos para la custodia de las personas privadas de la libertad.

    También solicitó reforzar los controles de seguridad y adelantar las acciones necesarias para ubicar a los fugados, con el propósito de evitar nuevos hechos que puedan afectar la seguridad de los habitantes de la ciudad.

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