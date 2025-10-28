Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Fuga de preso en Medellín: Kevin Andrés se escapó de un hospital en Castilla mientras era atendido bajo custodia del INPEC. Autoridades buscan al prófugo.

Joven recluso se fuga de un hospital de Medellín tras ser trasladado por presunta intoxicación

Las autoridades de Medellín activaron una intensa búsqueda tras la fuga de un ciudadano que se encontraba privado de la libertad.

Se trata de Kevin Andrés, de 23 años, quien se encontraba bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

La fuga ocurrió en la madrugada de este martes, 28 de octubre, en un hospital ubicado en el barrio Francisco Antonio Zea, sector de Castilla. Kevin había sido trasladado al centro asistencial por una presunta intoxicación.

La alerta fue emitida a la línea 123 por un dragoneante del INPEC. Según el reporte preliminar del custodio, el recluso logró escapar por la parte trasera del hospital en un momento de descuido mientras recibía atención médica.

De inmediato, la Policía Nacional y unidades del INPEC desplegaron un operativo en el sector de Castilla y sus alrededores, con el objetivo de recapturar al joven prófugo.

