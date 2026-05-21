Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un hombre buscado con circular roja de Interpol y otros dos señalados por homicidio y extorsión fueron capturados en Medellín durante operativos adelantados por autoridades nacionales e internacionales.

Operativo en Medellín dejó tres capturados por homicidio, extorsión y circular roja de Interpol

Las autoridades reportaron la captura de tres presuntos delincuentes en Medellín durante operativos articulados entre la Alcaldía, la Policía Nacional, la SIJIN, Interpol y la Fiscalía General de la Nación, en acciones relacionadas con delitos de homicidio agravado, extorsión y requerimientos internacionales.

Entre los capturados se encuentra un hombre señalado de pertenecer al Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) “El Amarillo”, quien estaría vinculado a un homicidio ocurrido en Barrio Antioquia, presuntamente relacionado con disputas criminales por el control de plazas de vicio en esa zona de la ciudad.

Las autoridades también lograron ubicar y detener a un prófugo internacional requerido mediante circular roja de Interpol.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de Chagualo, donde, según las investigaciones, el hombre intentaba ocultarse mientras trabajaba como supuesto mecánico. De acuerdo con las autoridades, el ciudadano era buscado por delitos relacionados con homicidio y fuga de centros carcelarios.

Con esta operación, las autoridades destacaron la cooperación internacional y el fortalecimiento de los procesos de inteligencia e investigación judicial.

Lea también: Buenaventura sin dios y sin ley: En video quedó momento en que creador de contenido es interceptado por «malandros»

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Otro de los capturados fue detenido en el sector de San Javier por el delito de extorsión, en medio de las acciones que buscan impactar estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en Medellín.

Las autoridades señalaron que estos resultados hacen parte de una ofensiva permanente contra organizaciones delincuenciales y reiteraron que Medellín no será refugio para personas vinculadas a actividades criminales.

Además, indicaron que el fortalecimiento de capacidades operativas y la articulación con organismos nacionales e internacionales han permitido avanzar en la ubicación y judicialización de personas requeridas por diferentes delitos.

Más noticias de Medellín