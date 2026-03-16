Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez respondió al presidente Petro por atribuirse la reducción de homicidios en Medellín y defendió a Antioquia de lo que calificó como un libreto político de odio en su contra.

‘Es como si nos hubieran borrado del mapa’: Fico le respondió a Petro por la baja de homicidios en Medellín y defendió a Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó los ataques contra Antioquia y defendió los resultados de seguridad de su administración, en medio de la tensión generada por el bloqueo de La Alpujarra por parte de una minga indígena.

La controversia arrancó cuando Petro publicó en su cuenta de X un trino en el que se atribuyó la reducción de homicidios en Medellín, argumentando que los avances en seguridad de la ciudad son resultado de su política de paz total.

“La ciudad de Medellín tiene un éxito en la reducción de la tasa de homicidios en los últimos meses gracias a la política de paz total del gobierno nacional”, escribió el mandatario.

Gutiérrez no tardó en contestar. A través de la misma red social, desmontó el argumento con una comparación directa: “Petro, el año pasado, cuando se presentó un leve aumento en homicidios en unos meses determinados, decías que era culpa mía. Hoy que hemos logrado tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, decís que es gracias a vos. Eso resume muy bien estos casi cuatro años de tu mal gobierno”.

Un libreto contra Antioquia

En declaraciones a medios de comunicación, Gutiérrez amplió su postura y fue más allá del cruce con Petro: “La gente no es boba. La gente se ha dado cuenta de que acá hay un libreto bien definido en contra de Antioquia”, sostuvo.

El mandatario denunció que el Gobierno Nacional ha marginado al departamento en materia presupuestal y de inversión. “Es como si el Gobierno de Petro hubiera querido borrar a Antioquia del mapa. En términos presupuestales no hay recursos para Antioquia. Las obras las estamos terminando en compañía entre la Gobernación y la Alcaldía”, afirmó.

También advirtió que en las últimas horas se ha intentado reducir la historia de la región a su época más dolorosa, ignorando que Antioquia fue víctima, no protagonista, del narcotráfico.

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Ante ese panorama, Gutiérrez apeló al orgullo regional y lanzó un llamado a la unidad nacional: “Colombia es resiliencia. Antioquia es resiliencia. No dejemos que ese odio nos siga dividiendo”.

En el momento más contundente de sus declaraciones, Gutiérrez explicó por qué, a su juicio, Antioquia genera tanta incomodidad en ciertos sectores políticos: “Lo que más les choca es que Antioquia se haya consolidado como el muro de contención contra el comunismo. Ellos mismos lo dicen: si Antioquia cambia, Colombia cambia. Pues nosotros les decimos: si Antioquia resiste, Colombia se salva”.

Petro, el año pasado que se presentó un leve aumento en homicidios en unos meses determinados, decías que era culpa mía. Hoy que hemos logramos tener la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, decís que es gracias a vos.

Eso resume muy bien estos casi 4 años de tu… https://t.co/J4AcLTdmxI — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 16, 2026

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