Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El director del Eron reveló detalles de la fuga de Pedro David Nieves en La Picota y explicó el error humano que permitió que el preso saliera “caminando” del penal.

‘Salió caminando por un error humano’: director del Eron revela fallas que permitieron la fuga en La Picota

La reciente fuga de Pedro David, condenado a 28 años por secuestro extorsivo, puso en evidencia serias fallas en los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El director del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron), Horacio Bustamante, entregó una versión detallada de lo ocurrido y señaló el punto exacto donde se rompió el protocolo.

En una entrevista con W Radio este martes 9 de diciembre, Bustamante aseguró que la evasión se ejecutó mediante el conocido método del “cambiazo”, una modalidad que no se veía en el sistema penitenciario colombiano desde hace casi 20 años.

Según explicó, existe un equipo especializado (Identificación y Reseña) encargado de cotejar huellas para evitar este tipo de maniobras. Sin embargo, el domingo, ese filtro falló.

El director relató que un visitante ingresó a la cárcel para ver a Pedro David, y al finalizar el encuentro, permaneció dentro del penal, permitiendo que el interno utilizara sus documentos y su ficha de ingreso para hacerse pasar por él. “El privado de la libertad salió prácticamente caminando”, afirmó.

Lea también: ¡Ojo con lo que compra! Invima lanza alerta porque falsificaron reconocida leche en polvo en Colombia

Bustamante precisó que el fallo clave ocurrió en el control dactiloscópico, cuando la funcionaria encargada del procedimiento dio “visto positivo” para la salida, cuando debía marcarlo como negativo.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Negó que hubiese dolo: “Es una excelente dragoneante, una persona con trayectoria. Ese día atendió más de 400 reseñas de visitantes”. Aun así, como dicta el protocolo, la trabajadora enfrentará investigación disciplinaria y penal.

El visitante que facilitó la fuga ya está bajo custodia de la Fiscalía. Las autoridades establecieron que había compartido pabellón con Pedro por más de una década en la cárcel Modelo, y que la maniobra habría sido planeada con antelación.

Bustamante también advirtió la necesidad urgente de modernizar la tecnología en las cárceles colombianas: “Hoy desbloqueamos un celular con la cara, pero en las prisiones seguimos con métodos manuales. Necesitamos lectores biométricos y reconocimiento facial”.

Las cámaras de seguridad permitirán establecer responsabilidades mientras avanza la investigación para determinar si la fuga se produjo únicamente por error humano o si hubo complicidad adicional.

Más noticias de Bogotá