Resumen: Juan Sebastián, exinspector de Bello condenado por corrupción, se fugó durante una cita médica. Denuncian retraso de 7 horas en el reporte del escape.

¿Se les ‘perdió’ o lo dejaron ir? El escandaloso escape de un exinspector de Bello en plena cita médica

La seguridad del sistema carcelario en Antioquia está bajo la lupa tras una fuga. Juan Sebastián Montoya, exinspector de Policía de Bello y excandidato a la alcaldía, logró burlar su custodia el pasado lunes 19 de enero durante una cita médica a la que fue trasladado desde la cárcel de Yarumito.

Montoya, quien cumple una condena de 10 años por delitos relacionados con corrupción judicial y concierto para delinquir, se esfumó del centro asistencial a las 9:00 de la mañana, pero lo que ha encendido las alarmas es el silencio de sus custodios.

Según denuncias conocidas en las últimas horas, la alerta oficial sobre la desaparición del recluso no se dio de inmediato.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, denunció a través de sus redes sociales que el reporte a la Estación de Policía de Bello solo se realizó a las 4:00 de la tarde, es decir, hubo un retraso de siete horas entre el escape y la notificación.

Lea también: ¡A reventar! Con Bad Bunny y Colombiatex llegarán cerca de 100 mil turistas y millones de dólares a Medellín

Este desfase de tiempo durante la cita médica habría permitido que el prófugo ganara una ventaja considerable, dificultando cualquier intento de recaptura inmediata y abriendo un manto de dudas sobre el actuar del personal del Inpec encargado de su vigilancia.

Montoya Cardona no es un delincuente común; fue una figura de poder en Bello, donde se desempeñó como inspector y llegó a estar encargado de la subdirección de la UIAF del Ministerio de Hacienda.

Su captura en 2023 desmanteló una red corrupta que incluía a un juez y empleados judiciales dedicados a fallar tutelas a cambio de millonarias sumas de dinero.

Las autoridades departamentales y el Inpec han iniciado una investigación interna para determinar si hubo complicidad o una negligencia grave por parte de los uniformados que permitieron que el condenado escapara en un entorno tan controlado.

Más noticias de Bello