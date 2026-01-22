Resumen: Medellín espera 100.000 turistas por conciertos de Bad Bunny y Colombiatex. Alcalde Federico Gutiérrez advierte sanciones contra comerciantes por precios injustos.

¡A reventar! Con Bad Bunny y Colombiatex llegarán cerca de 100 mil turistas y millones de dólares a Medellín

Medellín se prepara para vivir uno de los fines de semana más movidos en este comienzo del año 2026. El alcalde Federico Gutiérrez anunció que la ciudad está lista para recibir un impacto positivo sin precedentes gracias a la coincidencia de dos grandes eventos: los tres conciertos consecutivos de Bad Bunny y la feria Colombiatex de las Américas.

Según el mandatario, estas actividades son el motor del desarrollo económico regional, proyectando la llegada de cerca de 100.000 turistas (de los cuales el 23% son internacionales) y una derrama económica que, sumando ambos eventos, superará los $46 millones de dólares.

El alcalde fue enfático al señalar que este flujo de visitantes se traduce directamente en más empleo y oportunidades para los habitantes de la capital antioqueña.

Solo los conciertos de Bad Bunny dejarán unos USD 36,1 millones, mientras que el sector textil aportará otros USD 10,2 millones. Sin embargo, Gutiérrez lanzó una advertencia clara para evitar que el entusiasmo se vea empañado por las malas prácticas: el desarrollo económico de la ciudad no puede construirse sobre el abuso a los visitantes.

El mandatario exigió a los comerciantes y empresarios precios justos y un trato honesto, advirtiendo que la reputación de Medellín como destino de grandes eventos está en juego.

“No vamos a permitir abusos”, sentenció el alcalde, quien activó un bloque de búsqueda contra la especulación de precios.

A través de la Secretaría de Seguridad, la Policía de Turismo y la Inspección de Protección al Consumidor, la alcaldía realizará controles estrictos en hoteles, restaurantes y zonas de entretenimiento.

Para facilitar las denuncias, se habilitaron canales oficiales como el WhatsApp de “Flor” (301 604 4444) y los portales web de la Alcaldía, donde los ciudadanos y turistas podrán reportar cualquier irregularidad o cobro excesivo de manera inmediata.

Con el helicóptero Halcón vigilando desde el aire y cientos de funcionarios en las calles, Medellín busca blindar este fin de semana para que sea un éxito rotundo.

La meta de las autoridades es que los visitantes nacionales y extranjeros se lleven la mejor impresión de la ciudad, consolidando un modelo de turismo sostenible que beneficie a todos los sectores.

Como Distrito estamos felices de seguir impulsando el desarrollo económico y el turismo en Medellín. Este fin de semana la ciudad recibe a Bad Bunny durante tres días, con la llegada de cerca de 100.000 turistas —77 % nacionales y 23 % internacionales— y una derrama económica… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 22, 2026

