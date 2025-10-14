Resumen: Autoridades buscan a 18 retenidos que protagonizaron una fuga masiva en la estación de Policía de Apartadó. Ofrecen hasta cinco millones por información que permita su recaptura.

¡Fuga de película en Apartadó! 18 retenidos se escapan por un hueco en la pared de la estación de Policía

Una fuga masiva se presentó en el municipio de Apartadó, Antioquia, y mantiene en alerta máxima a las autoridades de la subregión de Urabá.

En total, 18 personas que permanecían retenidas en la estación de Policía escaparon tras abrir un enorme hueco en una de las paredes del recinto y huir a través de un local comercial contiguo.

De acuerdo con información oficial, los prófugos enfrentaban procesos por delitos graves como feminicidio, hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego. Pese a las estrictas medidas de seguridad, lograron burlar a la guardia y salir del sitio sin ser detectados.

El coronel Jovani Cepeda, comandante de la Policía en Urabá, confirmó que uno de los fugados, conocido con el alias de ‘Vaca’, decidió entregarse voluntariamente. Sin embargo, las autoridades continúan la búsqueda de los otros 17 reclusos y ofrecen hasta cinco millones de pesos por información que permita su recaptura.

“Desde el momento en que se conoció la fuga, activamos todas las capacidades institucionales para ubicar a los responsables y esclarecer los hechos”, indicó el oficial, quien además anunció la apertura de una investigación disciplinaria interna.

Versiones preliminares señalan que los internos habrían usado colchones y mantas para amortiguar el ruido mientras perforaban la pared. También se estudia si el hacinamiento en la celda pudo haber facilitado la evasión, un problema que ha sido reiteradamente denunciado por líderes sociales y organismos de derechos humanos en la región.

Mientras se mantiene el plan candado en Urabá, la Policía insiste en que cualquier información ciudadana será clave para recapturar a los fugitivos y restablecer la seguridad en el municipio.

