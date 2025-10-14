¡Lo esperaban 100 escalas! Llegó a agredir a su ex y no contaba con esto . . .

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Un violento suceso en el barrio 8 de Marzo del oriente de Medellín dejó un hombre muerto y un adolescente aprehendido, en un caso que las autoridades presumen fue en legítima defensa.

El hecho ocurrió a las 7:12 a.m. cuando un individuo de 34 años, oriundo de Quibdó, llegó a la residencia de su expareja sentimental.

La pareja habría terminado la relación hace cuatro meses; sin embargo el hoy occiso apareció a la casa de la mujer quien consumían bebidas embriagantes con otros allegados; el ex habría comenzado una riña llegando incluso a agredirla física y verbalmente.

Intervención Fatal

Ante la agresión, el hermano de la mujer, quien es un adolescente de 15 años, intervino en la disputa con el ánimo de defenderla. En el enfrentamiento, le habría ocasionado múltiples lesiones con un cuchillo al agresor.

El hombre herido descendió aproximadamente 100 escalas hasta la vía pública, donde cayó y se produjo su deceso.

El hermano de la víctima de agresión se presentó voluntariamente a las autoridades, siendo aprehendido. La Policía investiga los hechos bajo la presunción de legítima defensa.