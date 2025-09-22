Resumen: Dos presos se fugaron de la cárcel de Amagá, en Antioquia, tras amordazar a un guardia. Entérese de todos los detalles de la fuga y el operativo de búsqueda.

Dos presos se fugaron de la cárcel en Amagá en plena visita familiar

Un escape de dos presos de la cárcel del municipio de Amagá, Antioquia, puso en alerta a las autoridades. El hecho se produjo durante la jornada de visita familiar el pasado domingo, cuando los reclusos aprovecharon para someter a un guardia y huir del centro penitenciario.

Según los reportes oficiales, los prófugos, identificados como Juan Gabriel y Diego Ceballos, amenazaron al custodio con un arma cortopunzante.

No solo lo intimidaron, sino que lo amordazaron, le quitaron su arma de dotación y lo encerraron en una celda antes de emprender la huida.

La fuga ha generado una movilización masiva de las autoridades. El alcalde de Amagá, Wilser Darío Molina, confirmó que se activó de inmediato un «plan candado» en colaboración con la Policía y la Sijín para dar con el paradero de los dos hombres.

Uno de los presos de la cárcel que escapó, Juan Gabriel, había sido condenado en mayo a 32 meses de prisión por porte ilegal de armas de fuego.

El otro fugitivo, Diego Ceballos, está siendo procesado por el delito de homicidio. La peligrosidad de al menos uno de los prófugos subraya la urgencia de la búsqueda.

Las autoridades están intensificando las labores de inteligencia y de rastreo para lograr su recaptura y asegurar que respondan por este nuevo delito, tipificado en el Código Penal colombiano con penas de hasta 108 meses de prisión.

