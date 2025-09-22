Resumen: Un grave accidente de tránsito en Barbosa, Antioquia, cobró la vida del conductor de un bus y dejó a 10 personas heridas. Conozca los detalles del suceso ocurrido en la vía a la Costa Caribe.

¡Tragedia en Barbosa! Bus se accidentó dejando un muerto y 10 heridos en vía a la Costa

Un grave accidente de tránsito en la madrugada de este lunes, 22 de septiembre, específicamente en el municipio de Barbosa, dejó un saldo trágico: una persona fallecida y al menos 10 heridos.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 30+600 de la vía que conecta a la capital antioqueña con la Costa Caribe, a la altura del sector Los Blanqueados.

Las primeras hipótesis de las autoridades de movilidad, que ya se encuentran investigando lo sucedido, apuntan a una posible falla mecánica como la causa del fatídico suceso.

El bus involucrado, cubría la ruta entre el municipio de San Antero, Córdoba, y Medellín.

La víctima mortal fue identificada como Edwar Alfonsina, conductor del vehículo y oriundo de Rionegro. Entre los 10 pasajeros que resultaron lesionados, se reportaron varios heridos de gravedad, quienes fueron trasladados de urgencia a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica.

Al lugar del accidente de tránsito acudieron inmediatamente organismos de emergencia para atender la situación.

La vía fue temporalmente restringida mientras se realizaban las labores de rescate y levantamiento del cuerpo. La Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia ya está a cargo de la investigación para determinar con exactitud las circunstancias del suceso y esclarecer si la falla en el sistema de frenos fue la causa principal.

