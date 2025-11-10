Fuga de gas causa cierre total en la Avenida Guayabal

Resumen: Una fuga de gas obligó al cierre total de la Avenida Guayabal en Medellín. Bomberos atienden la emergencia mientras se recomienda tomar rutas alternas hacia el sur.

En horas de la tarde de este lunes, 10 de noviembre, una fuga de gas provocó el cierre total del paso elevado de la carrera 52 con calle 10, en la glorieta hacia el sur, a la altura de la Avenida Guayabal en Medellín.

El incidente obligó a las autoridades a suspender el tránsito en ambos sentidos mientras el Cuerpo de Bomberos Medellín y personal técnico de la empresa distribuidora atendían la emergencia.

Según el reporte preliminar, al parecer, la fuga se originó en una tubería del sector, lo que generó alerta entre los conductores y transeúntes por el fuerte olor a gas en la zona.

Lea también: ¡Tercer sí! Ángela Aguilar confirma fecha para su boda religiosa con Christian Nodal

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La Secretaría de Movilidad confirmó el cierre preventivo del viaducto y recomendó a los ciudadanos tomar vías alternas como la avenida Regional y la autopista Sur, mientras se realizan las labores de reparación y verificación de seguridad.

En imágenes captadas por cámaras de CCTV del Centro Empresarial Olaya Herrera, se observa la intervención de los bomberos sobre la vía y la presencia de agentes de tránsito redireccionando el flujo vehicular. La congestión afectó especialmente el acceso hacia la Terminal del Sur y el Aeropuerto Olaya Herrera.

Más noticias de Medellín