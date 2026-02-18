Fuga de alias ‘Lobo’ sacude el Norte de Antioquia: ofrecen $100 millones de recompensa por su captura

Resumen: Alias ‘Lobo’, cabecilla del frente 36 en San Andrés de Cuerquia, escapó durante un operativo en el que fueron capturados dos de sus presuntos colaboradores y se incautaron armas y explosivos. La Gobernación de Antioquia mantiene una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita su captura, mientras continúa la vigilancia y los operativos en la zona.

La fuga de alias ‘Lobo’, mano derecha de alias ‘Primo Gay’ en las disidencias del frente 36, ha vuelto a poner en alerta a las autoridades en el Norte de Antioquia. Durante un operativo en San Andrés de Cuerquia, dos presuntos integrantes del grupo armado fueron capturados y se incautaron armas, explosivos y munición, mientras alias ‘Lobo’ logró escapar.

Ante esta situación, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián, encabezó un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales en Toledo, acompañado de los alcaldes de Ituango, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña y la Fuerza Pública, donde hizo un llamado a reforzar la acción judicial sobre los homicidios ocurridos en los últimos años en estos municipios.

Alias ‘Lobo’, objetivo prioritario

Wilmar Elías Zuleta ha sido identificado como una pieza clave en la estructura criminal del frente 36. Según fuentes de inteligencia, su ascenso dentro del grupo fue rápido: pasó de guerrillero raso a explosivista y, posteriormente, a cabecilla de comisión. Actualmente enfrenta una orden de captura por presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte y tráfico de armas, incluyendo municiones de uso exclusivo de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en uno de los criminales más buscados de la región.

De acuerdo con los reportes, se fugó aprovechando la cercanía de viviendas rurales durante el cerco militar y, según información preliminar, podría haber resultado herido durante la operación.

Para incentivar su captura, la Gobernación mantiene una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a alias ‘Lobo’. Esta se suma a los montos ofrecidos por otros cabecillas de la región: 500 millones por alias “Ramiro” y “Macho Viejo”; 200 millones por alias “Primo Gay” y “Chejo”; y 100 millones por alias Andy de “El Mesa”, así como por alias “Gurre” y “El Pollo” del Clan del Golfo. En conjunto, la bolsa de recompensas supera los 1.500 millones de pesos.

Seguridad con apoyo tecnológico

Durante su visita a Toledo, el Gobernador también recorrió la sala de monitoreo del municipio, equipada con 11 cámaras conectadas al Nodo Subregional y Departamental de Seguridad. En los últimos dos años, la inversión del departamento superó los 260 millones de pesos, destinados a fortalecer la vigilancia, la instalación de nuevos puntos de conexión y el mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica.

“Tener este respaldo permite a la Fuerza Pública actuar con mayor eficacia y mantener un control integral en la región”, señaló Jhonny Alberto Martín Muñetón, alcalde de Toledo.

Combinación de estrategias

Con la fuga de alias ‘Lobo’ aún latente, la Gobernación enfatizó la necesidad de una estrategia integral: combinar inteligencia militar, vigilancia tecnológica y acción judicial para desarticular las estructuras criminales que operan en el Norte de Antioquia. Las autoridades aseguraron que los operativos continuarán, con especial seguimiento a los movimientos de ‘Lobo’ y sus colaboradores.

La población local permanece a la expectativa, mientras la Gobernación y la Fuerza Pública refuerzan el despliegue en la subregión, con la intención de reducir los índices de violencia y garantizar mayor seguridad para los habitantes.