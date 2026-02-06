Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
    Emergencia en Urabá: FAC evacua a mujer embarazada y entrega paquetes de ayuda humanitaria

    La Fuerza Aeroespacial voló hasta lo más profundo del Urabá para rescatar a una futura mamá en peligro y entregar ayuda humanitaria.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de FAC.
    Resumen: La Fuerza Aeroespacial Colombiana evacuó a una mujer embarazada y entregó 2,8 toneladas de ayuda humanitaria en Urabá tras graves inundaciones.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En medio de la emergencia climática que atraviesa el norte del Urabá antioqueño, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó una imponente misión de salvamento y asistencia.

    Gracias a una operación articulada entre el Centro Nacional de Recuperación de Personal y el Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), se logró la evacuación aeromédica de una mujer embarazada que se encontraba en situación de alto riesgo debido a las inundaciones.

    La mujer fue trasladada desde el corregimiento de El Carmelo hacia el casco urbano de Arboletes, donde recibió la atención médica necesaria para salvaguardar su vida y la de su bebé.

    La misión no se detuvo con el rescate, pues de forma articulada con las autoridades locales, tres helicópteros UH-60 “Black Hawk” sirvieron de puente aéreo para llevar esperanza a las comunidades que hoy se encuentran aisladas por tierra.

    Las aeronaves transportaron un total de 2,8 toneladas de ayuda humanitaria, representadas en 126 unidades de alimentos y kits de aseo para las familias damnificadas que han perdido sus enseres por el desbordamiento de ríos y las incesantes lluvias de la temporada.

    El despliegue técnico y humano de la FAC ha sido fundamental en zonas donde el acceso terrestre es imposible por el colapso de las vías. Esta respuesta articulada permitió llegar a los puntos de mayor afectación, garantizando que los suministros básicos lleguen a quienes completan días bajo el agua.

    Según el reporte oficial, el personal militar continúa en alerta máxima para realizar nuevos sobrevuelos y evacuaciones.

