James Rodríguez revoluciona la MLS: Minnesota United confirma el fichaje del astro colombiano

Minnesota United ficha al colombiano James Rodríguez hasta 2026 para potenciar su ataque con la visión y experiencia del astro mundial. Foto: Tomada de @MNUFC

El Minnesota United ha sacudido el mercado de la Major League Soccer al anunciar oficialmente el fichaje del mediocampista ofensivo James Rodríguez.

El astro colombiano se une a los “Loons” con un contrato garantizado hasta junio de 2026, el cual incluye una opción de extensión a favor del club hasta diciembre de ese mismo año.

El futbolista ocupará una plaza de jugador internacional, quedando únicamente a la espera de completar los exámenes médicos correspondientes y la tramitación de su visa P-1 y el Certificado de Transferencia Internacional.

Khaled El-Ahmad, Director de Fútbol y Director Deportivo del club, destacó que la llegada de James responde a una búsqueda de calidad, visión y experiencia probada en la élite mundial.

El directivo subrayó que, aunque la creatividad e inteligencia del volante son indiscutibles, el proyecto se basa en la fuerza colectiva y en una estructura que permita al jugador elevar el nivel del grupo sin depender exclusivamente de una individualidad.

El club confía en que su integración generará un impacto positivo tanto en el desempeño deportivo como en la conexión con la afición de Minnesota.

Por su parte, el histórico número 10 de la selección colombiana expresó su entusiasmo por iniciar esta nueva etapa profesional en Estados Unidos tras su paso por el Club León de México.

A sus 34 años, James manifestó su deseo de recuperar su mejor versión física y futbolística para retribuir la confianza depositada en él.

El jugador, reconocido por su espíritu competitivo, aseguró que su objetivo principal es brindar alegrías a la ciudad y demostrar la pasión que siempre ha caracterizado su juego dentro del campo.

La trayectoria de Rodríguez es una de las más laureadas del fútbol contemporáneo, habiendo pasado por instituciones de la talla del Real Madrid, Bayern de Múnich, FC Porto y Everton.

Con un palmarés que incluye dos títulos de la Champions League y múltiples ligas europeas, James aporta un bagaje de más de 500 partidos profesionales y casi 300 participaciones directas en goles.

Su llegada a la MLS se produce en un momento clave, mientras se perfila como el capitán de Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando su estatus como una leyenda activa del deporte global.

