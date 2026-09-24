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    Fuerza Aérea continúa esfuerzos para controlar emergencia en Villa de Leyva

    La Fuerza Aérea Colombiana continuará enfrentando esta emergencia hasta garantizar tranquilidad y protección del entorno natural de Villa de Leyva.

    Publicado por: SoloDuque

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    Fuerza Aérea continúa esfuerzos para controlar emergencia en Villa de Leyva

    Resumen: La presencia activa de la FAC en la zona, junto al Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, y organismos de socorro, reafirma la misión institucional de proteger la vida, salvaguardar el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país.

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    La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, enfrenta con decisión el incendio forestal que amenaza la riqueza natural de Villa de Leyva, Boyacá. En un terreno montañoso y de difícil acceso, a más de 8.000 pies de altura, un helicóptero UH-60L Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 5, equipado con sistema Bambi Bucket, ha realizado 158 descargas, empleando 70.955 galones de agua y 27 galones de líquido retardante directamente sobre los focos más críticos.

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    Cada maniobra aérea ha sido dirigida estratégicamente para reducir la intensidad de las llamas y evitar su propagación hacia zonas de alto valor ambiental y turístico. Las operaciones se han desarrollado bajo condiciones de viento adversas, donde la pericia y entrenamiento de las tripulaciones han sido determinantes para garantizar seguridad y efectividad.

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    El esfuerzo desde el aire se complementa con el apoyo logístico en tierra. El Comando Aéreo de Transporte Militar movilizó un carrotanque hasta Villa de Leyva, asegurando el abastecimiento de combustible y la continuidad inmediata de las operaciones. Esta articulación refleja la capacidad de respuesta inmediata y contundente de la Fuerza Aérea Colombiana ante emergencias de gran complejidad.

    La presencia activa de la FAC en la zona, junto al Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, y organismos de socorro, reafirma la misión institucional de proteger la vida, salvaguardar el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país.

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    La Fuerza Aérea Colombiana continuará enfrentando esta emergencia hasta garantizar la tranquilidad de la comunidad y la protección del entorno natural de Villa de Leyva.

    Lea también: Viral en redes: El tierno rescate animal por parte de policías, en medio de los incendios de Villa de Leyva

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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