Fuerza Aérea continúa esfuerzos para controlar emergencia en Villa de Leyva

Resumen: La presencia activa de la FAC en la zona, junto al Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, y organismos de socorro, reafirma la misión institucional de proteger la vida, salvaguardar el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país.

La Fuerza Aérea Colombiana, FAC, enfrenta con decisión el incendio forestal que amenaza la riqueza natural de Villa de Leyva, Boyacá. En un terreno montañoso y de difícil acceso, a más de 8.000 pies de altura, un helicóptero UH-60L Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 5, equipado con sistema Bambi Bucket, ha realizado 158 descargas, empleando 70.955 galones de agua y 27 galones de líquido retardante directamente sobre los focos más críticos.

Cada maniobra aérea ha sido dirigida estratégicamente para reducir la intensidad de las llamas y evitar su propagación hacia zonas de alto valor ambiental y turístico. Las operaciones se han desarrollado bajo condiciones de viento adversas, donde la pericia y entrenamiento de las tripulaciones han sido determinantes para garantizar seguridad y efectividad.

El esfuerzo desde el aire se complementa con el apoyo logístico en tierra. El Comando Aéreo de Transporte Militar movilizó un carrotanque hasta Villa de Leyva, asegurando el abastecimiento de combustible y la continuidad inmediata de las operaciones. Esta articulación refleja la capacidad de respuesta inmediata y contundente de la Fuerza Aérea Colombiana ante emergencias de gran complejidad.

La presencia activa de la FAC en la zona, junto al Centro Nacional de Recuperación de Personal, CENRP, y organismos de socorro, reafirma la misión institucional de proteger la vida, salvaguardar el medio ambiente y preservar los recursos naturales del país.

La Fuerza Aérea Colombiana continuará enfrentando esta emergencia hasta garantizar la tranquilidad de la comunidad y la protección del entorno natural de Villa de Leyva.

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