Clan del Golfo anuncia que dejará de cobrar extorsiones, pese al portazo del nuevo Gobierno

Resumen: El Clan del Golfo anunció que suspenderá el cobro del denominado "impuesto de guerra" durante tres meses y envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.

El Clan del Golfo informó que dejará de exigir temporalmente el pago del denominado «impuesto de guerra» a comerciantes de varios municipios de Antioquia y Córdoba.

La medida, según indicó la organización armada, estará vigente entre el 10 de julio y el 10 de octubre y busca demostrar su disposición frente al inicio del próximo gobierno.

La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento en el que el grupo ilegal aseguró que esta suspensión pretende enviar una señal de confianza al presidente electo, Abelardo de la Espriella, así como a los países y organizaciones que han acompañado el proceso de conversaciones desarrollado en los últimos meses.

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En el comunicado, la estructura también destacó el papel de los gobiernos de España, Noruega, Suiza y Qatar, además de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, entidades a las que agradeció por su participación como mediadores y acompañantes.

El Clan del Golfo afirmó igualmente que mantiene la intención de avanzar por la vía del diálogo y sostuvo que continúa comprometido con los entendimientos alcanzados durante las conversaciones adelantadas hasta ahora.

Asimismo, extendió una invitación a la administración que comenzará el próximo 7 de agosto para que nombre representantes que puedan asistir a los espacios de conversación y verificar directamente el desarrollo del proceso, asegurando que está dispuesto a mostrar los resultados obtenidos.

Sin embargo, este anuncio contrasta con la postura expresada recientemente por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, quien descartó que el próximo Gobierno vaya a mantener conversaciones de paz con el Clan del Golfo.

En declaraciones entregadas a La Hora de la Verdad, Lara fue enfático en afirmar que no habrá negociación con esa organización, cerrando la puerta a la continuidad del proceso una vez el nuevo Ejecutivo asuma funciones el próximo 7 de agosto.

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