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Resumen: Una nueva e intensa jornada de precipitaciones se registra en Medellín al mediodía de este 8 de octubre. Impactantes reportes desde el sector de Robledo evidencian la fuerza de la tormenta.

Tarde de lluvias y tempestad en Medellín y el Valle de Aburrá

Minuto30.com .- Una nueva e intensa jornada de lluvias se vive en Medellín durante el mediodía de este jueves 8 de octubre, provocando reducciones en la visibilidad, encharcamientos en vías principales y alertas preventivas en varios puntos del Valle de Aburrá.

Uno de los sectores donde se ha sentido con mayor fuerza el fenómeno meteorológico es la comuna de Robledo, en el occidente de la capital antioqueña. En videos registrados por la ciudadanía y difundidos rápidamente en redes sociales, se puede apreciar la densidad del aguacero que cae a esta hora, acompañado de fuertes correntadas de agua bajando por las vías empinadas de los barrios y una notable disminución en el flujo vehicular.

Precaución en las vías y monitoreo continuo

Las precipitaciones, que han venido acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores del área metropolitana, mantienen en vigilancia constante a los organismos de socorro y a las autoridades de gestión del riesgo (DAGRD).

Ante la persistencia de las lluvias, se emiten las siguientes recomendaciones para los ciudadanos y conductores que transitan a esta hora por la ciudad:

Para conductores: Reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y encender las luces medias o bajas para contrarrestar la falta de visibilidad.

Puntos críticos: Evitar el paso por deprimidos viales o zonas históricamente susceptibles a inundaciones rápidas.

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Transeúntes: Alejarse de árboles, postes de luz o estructuras metálicas altas ante la presencia de descargas eléctricas.

Las autoridades invitan a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (SIATA) para conocer el estado en tiempo real de las cuencas y la evolución del sistema de lluvias en la subregión.

Así reporta SIATA las lluvias de este jueves