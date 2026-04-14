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    ¡Aguacero en el Valle de Aburrá! Lluvias se intensifican en varios municipios

    Lluvias en Medellín y municipios del Valle de Aburrá dejan acumulados de hasta 6 mm en pocos minutos.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Aguacero en el Valle de Aburrá! Lluvias se intensifican en varios municipios
    Foto de Cámaras de Seguridad Medellín.
    ¡Aguacero en el Valle de Aburrá! Lluvias se intensifican en varios municipios

    Resumen: Lluvias en Medellín y municipios del Valle de Aburrá dejan acumulados de hasta 6 mm en pocos minutos. Autoridades mantienen monitoreo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En la tarde de este martes 14 de abril se registraron precipitaciones simultáneas en varios municipios, según el más reciente reporte de la red pluviométrica.

    De acuerdo con el SIATA, en los últimos 30 minutos se han presentado lluvias en municipios como Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella y Caldas, con acumulados que alcanzan hasta los 6 milímetros aproximadamente.

    Aunque se trata de lluvias de corta duración, su intensidad ha sido suficiente para generar alertas en las autoridades, teniendo en cuenta las condiciones actuales del suelo y el incremento de las precipitaciones en los últimos días.

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    Este tipo de eventos se da en medio de la temporada de lluvias que atraviesa la región, lo que aumenta el riesgo de emergencias como deslizamientos, crecientes súbitas de quebradas e inundaciones en zonas vulnerables.

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    Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a cualquier cambio en el nivel de las quebradas, evitar transitar por zonas de riesgo y reportar cualquier situación de emergencia a las líneas habilitadas.

    El monitoreo de las condiciones climáticas se mantiene activo en toda el área metropolitana, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones.

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