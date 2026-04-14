Momento en que uno de los sicarios ataca a bala al comerciante de carnes, mientras otro delincuente se acerca

Resumen: Se trata de un empresario con un alto flujo económico, quien, de acuerdo con las pesquisas, se movilizaba en una camioneta Toyota Fortuner blindada

Empresario fue blanco de un brutal atentado sicarial en Bogotá y en video quedó

Minuto30.com .- El terror se desató en la tarde del lunes 13 de abril de 2026 en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. Un ataque sicarial, que derivó en un feroz intercambio de disparos, dejó al descubierto la identidad del objetivo principal: Yahir Ruiz Rojas, un reconocido y próspero comerciante del sector cárnico.

El hecho, que parecía un ataque dirigido con precisión, se salió de control y terminó afectando a inocentes que transitaban por el lugar, dejando un saldo total de seis personas heridas.

¿Quién es la víctima del atentado?

Según la información revelada por medios como El Tiempo e Infobae, Yahir Ruiz Rojas es el propietario del reconocido establecimiento Carnes Frigomontreal. Se trata de un empresario con un alto flujo económico, quien, de acuerdo con las pesquisas, se movilizaba en una camioneta Toyota Fortuner blindada que había adquirido a finales del 2025, un detalle que sugiere que podría estar tomando medidas previas de seguridad.

La emboscada y el cruce de disparos

Las cámaras de seguridad del sector captaron la escalofriante “puesta en escena” de los criminales:

El ataque: Justo cuando Ruiz Rojas descendía de su vehículo blindado, fue interceptado. Uno de los sicarios se le acercó de frente y abrió fuego directamente contra él, mientras que otros dos sujetos participaban en la logística del atentado.

La reacción: El ataque desencadenó un fuerte intercambio de disparos en plena vía pública.

El saldo colateral: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanny Cristancho, confirmó que la balacera dejó seis personas heridas, entre ellas un inocente niño de apenas 8 años que quedó atrapado en el fuego cruzado.

Tras el tiroteo, tanto el empresario Yahir Ruiz Rojas como uno de los presuntos atacantes resultaron gravemente heridos y tuvieron que ser trasladados de urgencia a centros asistenciales, donde ambos fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos.

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La ruta de la investigación

Los responsables que lograron salir ilesos emprendieron la huida, pero su escape quedó registrado en video. A esta hora, la Policía Judicial y los cuerpos de inteligencia trabajan en dos frentes clave:

La persecución: El rastreo de las rutas de escape mediante cámaras del Distrito para dar con los otros dos implicados.

El móvil del crimen: Se está analizando con lupa el entorno personal, financiero y comercial del propietario de Frigomontreal. Los investigadores buscan trazar sus movimientos de los últimos días y verificar si era víctima de extorsión o si existían amenazas previas que desencadenaran este violento ataque.