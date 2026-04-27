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Resumen: Fuertes lluvias, tormenta eléctrica y granizo afectan el Valle de Aburrá este lunes en Medellín y municipios cercanos.

¡Aguacero con rayos y granizo! Fuertes lluvias sacude el Valle de Aburrá

Fuertes lluvias se registran en la tarde de este lunes 27 de abril, afectando varios sectores del Valle de Aburrá con lluvias de alta intensidad, actividad eléctrica y caída de granizo en algunos municipios.

De acuerdo con reportes de monitoreo, las precipitaciones se concentraron principalmente en zonas del centro y occidente de Medellín, donde se presentaron aguaceros fuertes durante varios minutos. De manera simultánea, municipios cercanos como Caldas y La Estrella reportaron lluvias de menor intensidad.

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La tormenta Aburrá también estuvo acompañada de actividad eléctrica significativa. En un lapso aproximado de 30 minutos, se registraron al menos 20 descargas eléctricas en el área metropolitana, la mayoría en Medellín y algunas en el municipio de Bello.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la caída de granizo en el municipio de Girardota, fenómeno que no es frecuente en esta zona y que generó sorpresa entre los habitantes.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones durante este tipo de eventos climáticos, especialmente evitar zonas abiertas durante tormentas eléctricas y conducir con precaución debido a las condiciones de la vía.

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Se espera que las lluvias continúen de manera intermitente en las próximas horas, por lo que se mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas en la región.

#SIATAnoticias | (15:33)⚡️En los últimos 30 minutos se han registrado un total de 20 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas en Medellín (18) y Bello (2). pic.twitter.com/a2ezYvk8Au — siatamedellin (@siatamedellin) April 27, 2026

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