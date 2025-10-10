Resumen: Las fuertes lluvias del 9 de octubre causaron inundaciones en Medellín y alertas por aumento de quebradas en Bello y Girardota. Autoridades monitorean el riesgo.

¡El aguacero no dio tregua! Lluvias inundaron calles y pusieron en alerta a quebradas en Medellín y el norte del Valle de Aburrá

El aguacero que cayó en la noche del jueves 9 de octubre sobre Medellín y su área metropolitana dejó varias vías inundadas y generó preocupación por el aumento de caudales en algunas quebradas del norte del Valle de Aburrá.

Aunque las lluvias fueron intensas, las autoridades confirmaron que no se registraron afectaciones graves ni emergencias que comprometieran la vida de los ciudadanos.

Robledo fue uno de los más golpeados por el aguacero, donde se reportaron encharcamientos y dificultades de movilidad en sectores como El Diamante, Santa Margarita y Pajarito. En otros puntos del área metropolitana, como Bello y Girardota, la situación fue más delicada por el aumento de los niveles en varias fuentes hídricas.

De acuerdo con los reportes del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata), durante la noche se alcanzaron niveles de riesgo rojo y naranja en quebradas como La Telesfora, ubicada en la vereda La Holanda de Girardota, y La Loca, que cruza los sectores San José Obrero y El Cafetal en el municipio de Bello.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía estar atenta a los comunicados oficiales y evitar transitar por zonas cercanas a quebradas o taludes inestables mientras se mantiene el tiempo invernal.

