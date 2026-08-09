Fuerte vendaval golpeó a Santa Bárbara: 25 familias resultaron damnificadas tras las fuertes ráfagas

Resumen: Un vendaval registrado durante la tarde del sábado generó daños en viviendas de distintos sectores de Santa Bárbara, Antioquia, y dejó 25 familias damnificadas, según el reporte preliminar de la Alcaldía. Pavas, Alto de los Gómez, San José y La Primavera también presentan interrupciones en el servicio de energía, mientras Gestión del Riesgo mantiene las labores de inspección para determinar la magnitud de la emergencia.

Un vendaval registrado durante la tarde del sábado provocó afectaciones en distintos puntos de Santa Bárbara, Antioquia, tanto en el área urbana como en la zona rural. De acuerdo con el reporte preliminar entregado por la Alcaldía, 25 familias resultaron damnificadas.

El equipo municipal de Gestión del Riesgo permanece en territorio para verificar las condiciones de los hogares afectados y establecer si existen nuevos casos que deban ser incluidos en el registro.

La Administración municipal informó que las viviendas censadas presentan daños en sus estructuras y/o techos. El balance de la emergencia continúa en proceso de actualización, por lo que no se descarta que la cifra de afectados pueda aumentar.

Cuatro sectores rurales permanecen sin energía

Además de los daños en viviendas, el vendaval ocasionó la interrupción del servicio de energía eléctrica en cuatro sectores rurales del municipio.

La Alcaldía reportó afectaciones en Pavas, Alto de los Gómez, San José y La Primavera, comunidades que permanecen bajo seguimiento mientras se determina el alcance de las consecuencias provocadas por el fenómeno meteorológico.

Las labores de inspección también buscan identificar las principales necesidades de los hogares afectados y establecer si se requieren nuevas acciones por parte de las autoridades municipales.

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Autoridades mantienen la verificación en territorio

La evaluación de los daños continúa en Santa Bárbara mientras la Alcaldía consolida la información recopilada en las diferentes zonas. El objetivo es establecer un balance más preciso de la emergencia y conocer las condiciones de las familias que resultaron afectadas.

La Administración municipal explicó que su equipo continúa “verificando y actualizando el censo de afectaciones” y pidió a los habitantes mantener la calma y reportar oportunamente cualquier novedad que se presente en sus sectores.

Con la información disponible hasta el momento, el reporte oficial mantiene en 25 el número de familias damnificadas. Las autoridades continuarán con el seguimiento de la situación para determinar si se presentan nuevas afectaciones y avanzar en la atención de las necesidades identificadas.