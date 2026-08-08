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Resumen: Dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Mesa fueron capturados en flagrancia en El Carmen de Viboral, Antioquia, durante un operativo coordinado entre el Gaula Militar Oriente, el CTI de la Fiscalía y la Policía. En el procedimiento fueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo, un vehículo, dos grameras digitales y elementos para el empaque de sustancias. Los capturados y el material quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Caen dos presuntos integrantes de Los Mesa con droga y elementos para su venta en El Carmen de Viboral

Un operativo conjunto desarrollado en El Carmen de Viboral, Antioquia, terminó con la captura en flagrancia de dos hombres señalados de pertenecer presuntamente al Grupo Delincuencial Organizado Los Mesa.

La acción fue realizada por tropas del Gaula Militar Oriente de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI de la Fiscalía de Rionegro y la Policía Nacional, como parte de las labores adelantadas por las autoridades para combatir las actividades relacionadas con el crimen organizado y las economías ilícitas en el departamento.

Durante el procedimiento fueron encontrados diferentes elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades como material de interés dentro de las actuaciones judiciales.

¿Qué encontraron durante el procedimiento?

Entre los elementos incautados se encuentran diferentes sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo.

Las autoridades también encontraron un vehículo, dos grameras digitales y elementos que serían utilizados para el empaque de las sustancias.

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La presencia de las grameras y de los materiales destinados al embalaje hizo parte de los elementos recogidos durante el operativo, junto con el resto del material que fue incautado en el procedimiento.

Los dos hombres fueron capturados en flagrancia y, una vez finalizada la operación, tanto ellos como los elementos encontrados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Capturados quedaron a disposición de las autoridades

Tras las capturas, serán las autoridades judiciales las encargadas de adelantar las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

La información entregada sobre el procedimiento señala a los dos capturados como presuntos integrantes de Los Mesa, por lo que su situación jurídica deberá definirse dentro de las actuaciones que continúen después de la captura.

El operativo contó con la participación coordinada de tres instituciones: el Gaula Militar Oriente, el CTI de la Fiscalía de Rionegro y la Policía Nacional.

Desde la Cuarta Brigada indicaron que este tipo de operaciones coordinadas hacen parte de las acciones que continuarán desarrollándose en Antioquia para enfrentar al crimen organizado y afectar las estructuras económicas vinculadas a actividades ilícitas.

La institución reiteró que mantendrá este tipo de operaciones interinstitucionales en el departamento, con el objetivo de intervenir las economías ilegales y las organizaciones dedicadas a actividades delictivas.