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    Fuerte sismo de 7.1 en Venezuela sacude a Colombia: Fico entrega reporte sobre Medellín

    DAGRD y Bomberos se encuentran realizando verificaciones preventivas en toda la ciudad: avise si le paso algo

    Publicado por: SoloDuque

    temblor sismo
    Fuerte sismo de 7.1 en Venezuela sacude a Colombia: Fico entrega reporte sobre Medellín

    Resumen: El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran realizando verificaciones preventivas en toda la ciudad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El fuerte sismo superficial de magnitud 7.1 registrado en la tarde de este miércoles en la costa de Venezuela, se sintió con gran intensidad en varias regiones de Colombia. Las autoridades nacionales y locales se han movilizado rápidamente para evaluar posibles afectaciones y entregar un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

    Reporte desde Medellín: Sin afectaciones hasta el momento

    En la capital antioqueña, el movimiento telúrico generó alarma entre los ciudadanos. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales que el sismo «se sintió fuerte» en la ciudad.

    De manera inmediata, se activaron los protocolos de revisión:

    El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran realizando verificaciones preventivas en toda la ciudad.

    Balance preliminar: Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales.

    Línea de atención: Las autoridades locales reiteran el llamado a mantener la calma e instan a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia estructural o médica comunicándose de inmediato a la línea 123.

    Lea tambien: ¿Se le movió el piso? Terremoto de magnitud superior a 7 en Venezuela se sintió en Medellín

    Costa Caribe: Sin riesgo de Tsunami

    Por su parte, a nivel nacional, la preocupación se centró en la región costera. Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial descartando cualquier peligro.

    Tras las evaluaciones técnicas de la Dirección General Marítima (Dimar), se confirmó que NO existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana derivada de este evento sísmico.

    Datos oficiales del sismo

    Magnitud: 7.1

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    Epicentro: Cerca de la costa de Venezuela

    Profundidad: 0 km (Superficial)

    Fecha y Hora: 24 de junio de 2026, 5:05 p. m. (Hora de Colombia)

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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