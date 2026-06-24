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Resumen: El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran realizando verificaciones preventivas en toda la ciudad.

Fuerte sismo de 7.1 en Venezuela sacude a Colombia: Fico entrega reporte sobre Medellín

Minuto30.com .- El fuerte sismo superficial de magnitud 7.1 registrado en la tarde de este miércoles en la costa de Venezuela, se sintió con gran intensidad en varias regiones de Colombia. Las autoridades nacionales y locales se han movilizado rápidamente para evaluar posibles afectaciones y entregar un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Reporte desde Medellín: Sin afectaciones hasta el momento

En la capital antioqueña, el movimiento telúrico generó alarma entre los ciudadanos. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales que el sismo «se sintió fuerte» en la ciudad.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de revisión:

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y el cuerpo de Bomberos de Medellín se encuentran realizando verificaciones preventivas en toda la ciudad.

Balance preliminar: Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales.

Línea de atención: Las autoridades locales reiteran el llamado a mantener la calma e instan a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia estructural o médica comunicándose de inmediato a la línea 123.

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Costa Caribe: Sin riesgo de Tsunami

Por su parte, a nivel nacional, la preocupación se centró en la región costera. Sin embargo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitió un comunicado oficial descartando cualquier peligro.

Tras las evaluaciones técnicas de la Dirección General Marítima (Dimar), se confirmó que NO existe amenaza de tsunami para la costa Caribe colombiana derivada de este evento sísmico.

Datos oficiales del sismo

Magnitud: 7.1

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Epicentro: Cerca de la costa de Venezuela

Profundidad: 0 km (Superficial)

Fecha y Hora: 24 de junio de 2026, 5:05 p. m. (Hora de Colombia)