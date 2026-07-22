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Resumen: La Policía Metropolitana de Bogotá incautó cerca de 50 armas blancas durante una jornada de control realizada en el Portal Suba de TransMilenio, como parte del ‘Plan Desarme’. El operativo, que se extendió por más de tres horas, incluyó registros a personas, inspecciones y verificación de antecedentes para fortalecer la seguridad en una de las estaciones con mayor afluencia de pasajeros. Según las autoridades, en lo corrido de 2026 ya se han decomisado más de 25.000 armas blancas en diferentes operativos adelantados en la capital.

¡Fuerte intervención en TransMilenio! Policía incautó cerca de 50 armas blancas en una sola jornada

Una jornada de control adelantada por la Policía Metropolitana de Bogotá en el Portal Suba de TransMilenio dejó como resultado la incautación de cerca de 50 armas blancas, como parte de las acciones que buscan fortalecer la seguridad en el sistema de transporte masivo.

El operativo se desarrolló durante la mañana de este miércoles y se extendió por más de tres horas. En ese tiempo, uniformados realizaron inspecciones, solicitaron antecedentes e hicieron controles preventivos a los usuarios que ingresaban y salían de una de las estaciones con mayor flujo de pasajeros en la capital.

La intervención hizo parte del denominado ‘Plan Desarme’, una estrategia con la que las autoridades pretenden reducir el porte de armas cortopunzantes y prevenir hechos de violencia dentro de TransMilenio.

El Portal Suba fue priorizado por recientes hechos de violencia

La decisión de realizar el operativo en este punto respondió, entre otros factores, a un reciente caso de agresión registrado en el Portal Suba.

A mediados de julio, un hombre atacó con un arma blanca a un guarda de seguridad de TransMilenio en esa estación. El presunto responsable fue capturado en flagrancia por las autoridades.

Ese episodio, sumado a otros hechos que han afectado la seguridad de trabajadores y usuarios del sistema, llevó a que la Policía concentrara sus esfuerzos en este portal con labores de prevención y control.

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Controles, inspecciones y revisión de antecedentes

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Durante la jornada, los uniformados efectuaron registros a personas, verificaron antecedentes y realizaron inspecciones para detectar elementos que pudieran representar un riesgo para la seguridad.

Como resultado de estos procedimientos fueron incautadas cerca de 50 armas blancas, elementos cuya presencia dentro del sistema de transporte representa un factor de preocupación para las autoridades.

Los controles se llevaron a cabo en una de las franjas de mayor afluencia de pasajeros, con el objetivo de reforzar la presencia institucional y disminuir el riesgo de nuevos hechos violentos.

Más de 25.000 armas blancas incautadas en 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que este resultado se suma a las acciones desarrolladas durante el año en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, en lo corrido de 2026 ya han sido incautadas más de 25.000 armas blancas como parte de los operativos de prevención realizados en espacios públicos, estaciones de transporte y otros sectores priorizados.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuarán en diferentes portales y estaciones de TransMilenio con el propósito de fortalecer las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para el personal que trabaja diariamente en el sistema de transporte masivo.