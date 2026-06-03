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Resumen: Migración Colombia informó que ya son 80 los extranjeros inadmitidos en Medellín y su área de influencia por presuntos riesgos de explotación sexual. Los casos más recientes se registraron en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, donde fueron rechazados tres ciudadanos. Las autoridades señalaron que los controles incluyen entrevistas, verificación de antecedentes y apoyo de alertas internacionales para prevenir delitos asociados a trata de personas y proteger poblaciones vulnerables.

¡Fuerte control migratorio! Ya son 80 los extranjeros inadmitidos por riesgo de turismo sexual en Medellín

Migración Colombia reportó que ya son 80 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en Medellín y su área de influencia por presuntos riesgos asociados a explotación sexual y conductas relacionadas con este tipo de delitos.

La cifra más reciente se registró en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, donde en las últimas horas tres extranjeros fueron rechazados al momento de su ingreso al país tras los controles migratorios adelantados por las autoridades.

Con estos nuevos casos, se incrementa el número de personas a quienes se les ha impedido la entrada bajo esta causal, en el marco de las labores de verificación que se realizan en los puntos de llegada internacionales.

Controles en el aeropuerto de Rionegro

De acuerdo con Migración Colombia, las inadmisiones se han producido luego de procesos de inspección y entrevistas realizadas por los oficiales migratorios, quienes evalúan las condiciones y el motivo del viaje de los visitantes.

La entidad ha señalado que estos procedimientos hacen parte de las acciones de control orientadas a prevenir delitos como la explotación sexual y la trata de personas en el territorio.

El reporte más reciente se conoce pocos días después de otra operación en la que fueron inadmitidos 12 ciudadanos estadounidenses, también en el aeropuerto de Rionegro, durante un mismo fin de semana.

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Alertas e información de apoyo internacional

Según la información entregada por la autoridad migratoria, algunos de los casos han sido identificados gracias a mecanismos de cooperación internacional y sistemas de alerta, entre ellos la plataforma Angel Watch, que permite intercambiar información sobre posibles riesgos asociados a delitos de carácter sexual.

En varios de los procedimientos, las autoridades han encontrado inconsistencias entre los motivos de viaje declarados y las actividades que los extranjeros pretendían realizar en el país, especialmente relacionadas con turismo de fiesta y servicios privados.

En uno de los casos recientes, la directora regional de Migración Colombia, Paola Salazar, explicó:

“En uno de los casos, dos ciudadanos argumentaron inicialmente viajes turísticos o despedidas de soltero, pero las entrevistas de nuestros oficiales permitieron identificar itinerarios y servicios asociados a fiestas exclusivas, consumo de drogas y posibles escenarios de explotación sexual y trata de personas”.

Refuerzo de controles migratorios

Migración Colombia indicó que se han reforzado los procedimientos de control en los puntos de ingreso al país, con el objetivo de prevenir el ingreso de personas que puedan representar riesgos para poblaciones vulnerables.

La entidad reiteró que estas medidas buscan proteger a niños, niñas, adolescentes y mujeres, además de prevenir delitos asociados a explotación sexual y trata de personas, entre otros comportamientos que son objeto de verificación en los filtros migratorios.