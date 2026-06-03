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Resumen: Un hombre fue enviado a prisión tras ser señalado de presuntamente agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja sentimental en Medellín durante varios años. La Fiscalía indicó que los hechos habrían ocurrido entre 2019 y 2024 en el barrio Manrique, con un episodio adicional ocurrido en Bello donde la víctima habría resultado gravemente herida. El procesado fue imputado por delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada.

¡Atroz caso en Medellín! A la cárcel hombre habría abusado y desfigurado a su expareja tras brutal ataque

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre señalado de su presunta participación en hechos de violencia intrafamiliar y abuso sexual en contra de su expareja sentimental en Medellín.

La decisión se adoptó tras la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación que da cuenta de presuntas agresiones ocurridas durante varios años en la capital antioqueña.

Hechos investigados entre 2019 y 2024

Según el proceso, las conductas habrían tenido lugar en una vivienda del barrio Manrique, donde la pareja convivió durante ese periodo. Allí, el hombre presuntamente habría ejercido violencia física, verbal y sexual de manera reiterada contra la mujer.

Las labores de policía judicial indican que, tras episodios de maltrato, se habrían presentado actos de violencia sexual en contra de la víctima.

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Hecho reciente en Bello

Dentro de la investigación también se incluye un episodio ocurrido en febrero de este año en el municipio de Bello, Antioquia. De acuerdo con la información recopilada, el señalado habría ingresado de forma irregular a la vivienda donde residía la víctima junto a su nueva pareja.

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En ese lugar, presuntamente habría amenazado al hombre con un arma de fuego, obligándolo a salir del inmueble. Posteriormente, la mujer habría sido nuevamente agredida de forma violenta.

Las autoridades señalan que en medio del ataque, el hombre habría intentado asfixiarla y le habría causado una lesión grave en el rostro mediante una mordedura, lo que derivó en la pérdida de tejido y la necesidad de una cirugía reconstructiva.

Imputación y medida de aseguramiento

Con base en el material probatorio, un fiscal seccional de Medellín imputó al procesado los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar agravada.

Tras la audiencia, el juez determinó que el hombre deberá permanecer privado de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido y avanzar en la investigación del caso.