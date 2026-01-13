Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Fuerte choque en Usaquén! Camioneta se estrelló contra un poste a la altura de la calle 190

    El accidente generó congestión en la zona y obligó a las autoridades a coordinar la movilidad mientras evaluaban la situación.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Fuerte choque en Usaquén! Camioneta se estrelló contra un poste a la altura de la calle 190
    Foto: @BogotaTransito
    ¡Fuerte choque en Usaquén! Camioneta se estrelló contra un poste a la altura de la calle 190

    Resumen: Un accidente en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, dejó una camioneta estrellada contra un poste en la calle 190 con carrera Séptima. Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia atendieron el hecho y regularon la movilidad, mientras se investigan las causas y no se han reportado personas lesionadas. El incidente generó congestión en la zona, y se recomendó a los conductores tomar rutas alternas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante la tarde de este martes 13 de enero, un accidente de tránsito provocó retrasos significativos en el norte de Bogotá. Una camioneta particular colisionó contra un poste en la intersección de la calle 190 con la carrera Séptima, una zona con alto flujo vehicular en la localidad de Usaquén.

    De manera inmediata, las autoridades de tránsito y los equipos de emergencias se desplazaron al sitio para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los conductores. Una ambulancia se encargó de atender cualquier eventualidad médica, mientras el personal de movilidad coordinaba la circulación para evitar mayores congestiones.

    Esto le podría interesar: ¡’Como Pedro por su casa’! Banda de al menos 12 ladrones saqueó un concesionario en Bogotá durante dos días

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    El choque generó demoras en sentido sur–norte sobre la carrera Séptima, lo que obligó a muchos conductores a tomar rutas alternas. Por el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas, y las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

    Los organismos de tránsito hicieron un llamado a los conductores a mantener la precaución, especialmente en sectores con intersecciones concurridas o durante las horas de mayor tráfico. Este tipo de incidentes evidencia la importancia de la atención al volante y del respeto a las normas de tránsito para prevenir accidentes y proteger a todos los usuarios de la vía.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.