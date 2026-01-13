Resumen: Un accidente en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, dejó una camioneta estrellada contra un poste en la calle 190 con carrera Séptima. Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia atendieron el hecho y regularon la movilidad, mientras se investigan las causas y no se han reportado personas lesionadas. El incidente generó congestión en la zona, y se recomendó a los conductores tomar rutas alternas.

¡Fuerte choque en Usaquén! Camioneta se estrelló contra un poste a la altura de la calle 190

Durante la tarde de este martes 13 de enero, un accidente de tránsito provocó retrasos significativos en el norte de Bogotá. Una camioneta particular colisionó contra un poste en la intersección de la calle 190 con la carrera Séptima, una zona con alto flujo vehicular en la localidad de Usaquén.

De manera inmediata, las autoridades de tránsito y los equipos de emergencias se desplazaron al sitio para evaluar la situación y garantizar la seguridad de los conductores. Una ambulancia se encargó de atender cualquier eventualidad médica, mientras el personal de movilidad coordinaba la circulación para evitar mayores congestiones.

El choque generó demoras en sentido sur–norte sobre la carrera Séptima, lo que obligó a muchos conductores a tomar rutas alternas. Por el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas, y las causas exactas del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades.

Los organismos de tránsito hicieron un llamado a los conductores a mantener la precaución, especialmente en sectores con intersecciones concurridas o durante las horas de mayor tráfico. Este tipo de incidentes evidencia la importancia de la atención al volante y del respeto a las normas de tránsito para prevenir accidentes y proteger a todos los usuarios de la vía.