Resumen: Una banda de al menos 12 delincuentes saqueó durante dos días un concesionario de motos en el barrio El Recuerdo, Teusaquillo, llevándose más de 30 motocicletas, equipos electrónicos y mobiliario, con pérdidas que superan los 300 millones de pesos. La operación, planificada y a plena luz del día, quedó registrada en cámaras de seguridad, y la Fiscalía investiga a los responsables.

¡’Como Pedro por su casa’! Banda de al menos 12 ladrones saqueó un concesionario en Bogotá durante dos días

En un hecho que ha generado alarma entre comerciantes y vecinos de Bogotá, un concesionario de motocicletas del barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, fue desvalijado durante dos días consecutivos por una banda organizada compuesta por al menos 12 personas. El operativo delictivo dejó pérdidas que superan los 300 millones de pesos, incluyendo motocicletas, equipos electrónicos y mobiliario del taller de servicio técnico.

El robo, que se desarrolló entre el lunes 5 y el martes 6 de enero, no fue un atraco rápido ni improvisado. Según reportes de las autoridades y de medios locales, los delincuentes planearon cuidadosamente la operación: ingresaron al local en varias ocasiones, transportaron la mercancía utilizando al menos cinco camiones y se tomaron incluso pausas para almorzar en establecimientos cercanos antes de continuar con el hurto.

Esto le podría interesar: Dagran atiende emergencias por lluvias con maquinaria y equipos técnicos en Antioquia

Entre los bienes sustraídos se cuentan 27 motocicletas eléctricas y ocho de combustión, además de computadores, televisores, herramientas especializadas y muebles del taller. Los videos de las cámaras de seguridad captaron gran parte de la actividad, evidenciando la coordinación y la audacia con que actuó la banda a plena luz del día, mientras los propietarios del concesionario estaban ausentes.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades judiciales ya tienen en su poder el material probatorio, incluyendo videos con imágenes de los implicados y las placas de los vehículos utilizados para el transporte de la mercancía. La Fiscalía General de la Nación lidera la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar si están vinculados con otros robos recientes de características similares en Bogotá.

Este caso evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la localidad y alerta a otros comerciantes sobre la planificación y sofisticación que pueden alcanzar este tipo de bandas organizadas.