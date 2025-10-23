Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que los trabajos por el socavón del Metro de Medellín avanzan sin pausa, con 80 personas trabajando 24 horas. Explicó que el servicio solo está suspendido entre Poblado y Aguacatala y prometió una solución rápida.

‘Aquí nadie ha parado’: Fico Gutiérrez explicó avances en obras por socavón del Metro de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que los trabajos para superar la emergencia en el Metro de Medellín avanzan “a toda marcha” y que no se ha detenido ni un solo día desde que se detectó la socavación entre las estaciones Poblado y Aguacatala.

“Aquí se está trabajando a toda marcha, no se ha parado, día y noche. Más de 80 personas trabajan 24 horas para buscar la mejor solución”, afirmó el mandatario local durante un recorrido por la zona afectada, acompañado por el gerente del Metro y la directora del Área Metropolitana.

Gutiérrez explicó que la operación del sistema Metro no está completamente interrumpida, y que de las 26 estaciones solo se suspendió un tramo de un kilómetro entre las dos mencionadas.

Para los usuarios, hay buses habilitados de Metroplús que realizan el transbordo sin costo alguno, como medida temporal.

El alcalde pidió paciencia a los ciudadanos y ofreció disculpas por las molestias: “Esto fue súbito, imprevisible. Estamos trabajando todo el tiempo para superar esta crisis. El sistema sigue operando con normalidad en el resto de estaciones”.

Según el cronograma, las obras se extenderán por al menos ocho días, mientras se estabiliza el terreno y se rellenan cerca de 250 metros cúbicos de material, entre concreto, roca y otros insumos.

Gutiérrez también reveló que actualmente se intervienen 17 puntos críticos sobre el río Medellín, con inversiones que superan los $35 mil millones de pesos, y que dentro del plan metropolitano ya se tienen aprobados recursos por más de $150 mil millones para obras estructurales.

“Aquí hay un equipo comprometido con Medellín y con el sistema Metro, que es el orgullo de todos los antioqueños”, concluyó el alcalde.

