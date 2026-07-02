¡Fuego cruzado en Concordia! Ejército capturó a ocho miembros de ‘El Salacho’ tras intensos combates

Resumen: En Concordia, Antioquia, operaciones del Ejército permitieron la captura de ocho personas señaladas de pertenecer al grupo delincuencial El Salacho. En los procedimientos también se incautaron municiones y estupefacientes, como parte de una ofensiva militar que busca debilitar las estructuras criminales en el suroeste del departamento.

Las operaciones militares adelantadas en los últimos días en zona rural del municipio de Concordia, en el suroeste de Antioquia, permitieron la captura de ocho personas señaladas de integrar o tener vínculos con el grupo de delincuencia común organizado conocido como El Salacho, en un nuevo golpe contra las estructuras ilegales que operan en esta subregión del departamento.

Los resultados fueron obtenidos por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá y del Batallón de Infantería Liviana N.° 11 Cacique Nutibara, unidades adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, que mantienen operaciones permanentes en esta zona con el objetivo de afectar las actividades de los grupos armados y fortalecer las condiciones de seguridad.

Cuatro capturas tras combates con el grupo ilegal

Según informó el Ejército, una de las acciones más recientes se produjo luego de varios días de combates sostenidos en zona rural de Concordia, donde las tropas lograron capturar a cuatro presuntos integrantes de El Salacho.

Durante el desarrollo de la operación también fueron incautadas municiones y estupefacientes, elementos que quedaron en poder de las autoridades como parte del material probatorio dentro de la investigación.

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Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y violencia contra servidor público.

#ContundenciaOperacional | En zona rural de Concordia, #Antioquia, tropas del @GaulaMilitares Valle de Aburrá y del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara de la #CuartaBrigada lograron, en los últimos días, la captura de 8 presuntos integrantes del GDO El Salacho,… pic.twitter.com/Om317b6CCT — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 2, 2026

Otras cuatro capturas fortalecen la ofensiva

De manera paralela, el Ejército reportó otras cuatro capturas en la misma zona rural del municipio como resultado de la presencia permanente de las tropas y de las operaciones que se vienen desarrollando contra esta estructura delincuencial.

De estas detenciones, dos se hicieron efectivas mediante órdenes judiciales y las otras dos fueron en flagrancia, lo que, según la institución, representa una nueva afectación a las capacidades del grupo delincuencial organizado El Salacho.

Las autoridades destacaron que en el sector se han ejecutado más de cuatro operaciones militares recientes, estrategia que busca mantener la presión sobre las organizaciones ilegales que delinquen en el suroeste antioqueño y generar mejores condiciones de seguridad para las comunidades.

Finalmente, el Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en diferentes municipios de Antioquia para debilitar las estructuras criminales, proteger a la población civil y contribuir a la seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento.