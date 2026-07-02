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    Apuñalaron en un ojo a un pitbull en Ciudad Bolívar y la Policía le salvó la vida

    Apuñalaron en un ojo a un perrito pitbull.Conozca los detalles de esta impactante historia y cómo avanza su recuperación.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Apuñalaron en un ojo a un pitbull en Ciudad Bolívar y la Policía le salvó la vida
    Foto de IG @andrespreciadop
    Apuñalaron en un ojo a un pitbull en Ciudad Bolívar y la Policía le salvó la vida

    Resumen: Un perro de raza pitbull que fue apuñalado en el ojo buscó refugio en la Estación de Policía de Ciudad Bolívar. Los uniformados le salvaron la vida. Conozca la historia.

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    La intolerancia y la sevicia contra los animales no dan tregua en el sur de Bogotá. Un repudiable caso de maltrato se presentó en la localidad de Ciudad Bolívar, donde un pitbull bautizado como ‘Rocky’ fue atacado de manera salvaje, recibiendo una herida con arma blanca directamente en uno de sus ojos.

    En un acto desesperado por sobrevivir, el canino logró llegar por sus propios medios hasta las instalaciones de la Estación de Policía de la zona para buscar el auxilio de las autoridades, quienes se convirtieron en sus ángeles guardianes.

    Al percatarse de la gravedad de la lesión, el cuerpo de uniformados de la estación no dudó en actuar de manera inmediata. Los agentes establecieron contacto prioritario con un médico veterinario para evaluar los daños y, demostrando su compromiso con la protección animal, realizaron una colecta económica interna entre todos los compañeros del cuadrante para costear los gastos del procedimiento quirúrgico de urgencia que requería el animal de raza pitbull.

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    Tras el éxito de la intervención quirúrgica, el canino entró en una estricta etapa de postoperatorio, la cual avanza de manera satisfactoria bajo la supervisión de los mismos policías.

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