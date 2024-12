La cantante Karol G «tras los pasos de Bad Bunny» al promover en su video «Contigo» de nuevo su posición abierta al bisexualismo.

La cantante colombiana genera un hype en redes sociales con su nuevo video «Contigo» al verse claramente que es una historia de dos mujeres. Bad Bunny fue el primer artista urbano que no escondió que puede ser bisexual porque «siembre cabe la posibilidad que las cosas cambien» dijo una vez cuando beso a uno de sus bailarines. Lo que abre los comentarios si Karol G estaba preparando a sus fans desde S91 de no solo apoyar la comunidad LGBTIQ+ «que lo ha hecho en conciertos y con sutiles besos o caricias entre sus bailarinas», que en la letra de ese tema expresaba: «mujeres que me dicen que por mí, de bando sin miedo se cambiarían La Bichota, la dura, la tipa..». O estaba preparando el terreno con el estreno del 13 de febrero.

«Contigo» revive un mensaje o una declaración

Es de amplo conocimiento que Young Miko la artista elegida por Karol G es abiertamente lesbiana y su novia es Israel Marielis, según detallan medios internacionales. Ahora las escenas del video, han dejado perplejos a varios de los seguidores de la colombiana con dudas . «Vivan las lesbianas», «Ahora es lesbiana», «A los chismosos hay que tenerlos confundidos y bn confundidos quedamos» y otros de gran calibre generaron aprobación pero también desaprobación por las pequeñas seguidores que la siguen donde no se advertencia de las imágenes. Uno de los mensajes le dice : «No tengo nada en encontra del homosexualimo y respeto la orientación sexual de cada ser humano, pero considero que usted cómo representante un género musical tan escuchado fomenta y podría desorientar a muchas y muchos menores que apenas están forjando su sexualidad generándoles confusión y desestabilizando el núcleo central llamado FAMILIA hombre y mujer. Que desilusión».

«Lo que te pensé, no se puede contar la foto mental, no la puedo borrar» o «¿Qué me hiciste tú? que no puedo soltar tengo presente en cada lugar de tiii ¿Cómo fue que antes no te vi?». Contigo / Karol G

Desde el 2021, se hablaba que Karol G era cercana a la comunidad así que no ha sido extraño y como tiene amigos de diferentes tendencias en su circulo cercano, «Contigo» es una carta de apoyo. En 14 horas de compartido el video tiene más de 3.4 millones de visualzaciones en YouTube, 1.7 millones de me gusta en instagram y más de 40 mil comentarios y en otras redes el hype sube. Karol G «Contigo» inicia una polémica que en redes como le pasó a Bad Bunny, será el más comentado por varios días.

Karol G «Contigo»



Incluso ya le cayeron a «Contigo» porque se habla que suena igual a una melodía similar de una canción de la cantante Leona Lewis «Bleeding Love». Restándole ya protagonismo a Tiesto que aparece en el video.

«Contigo» una base musical



