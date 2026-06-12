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Resumen: Frustran un presunto secuestro en Medellín. La víctima se lanzó de un vehículo en movimiento para escapar y dos hombres, padre e hijo, fueron capturados por las autoridades.

¡Tremendo susto! Escapó de un intento de secuestro lanzándose de un carro en movimiento en El Poblado

Un intento de secuestro en Medellín fue frustrado gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional y a la acción de la propia víctima, quien se lanzó de un vehículo en movimiento para evitar ser llevada por sus presuntos captores.

Los hechos ocurrieron en El Poblado, donde uniformados que realizaban labores de vigilancia detectaron una situación sospechosa e intervinieron de manera inmediata.

Según las autoridades, la víctima habría sido abordada por dos hombres que intentaron reducirla utilizando una sustancia que le fue lanzada al rostro con el propósito de dejarla en estado de indefensión.

De acuerdo con la investigación preliminar, los señalados responsables, un padre y su hijo de 46 y 25 años, pretendían trasladar a la víctima hasta el municipio de Segovia, donde al parecer planeaban exigir dinero a cambio de su liberación.

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Sin embargo, en medio del recorrido, la persona afectada logró escapar al lanzarse del vehículo en movimiento, situación que permitió alertar a las autoridades y activar el procedimiento que terminó con la captura en flagrancia de los presuntos implicados.

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Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una bolsa con la sustancia que, presuntamente, habría sido utilizada para cometer el delito.

Además, las autoridades inmovilizaron el vehículo empleado en el hecho.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos de secuestro y lesiones personales.

La Alcaldía destacó que este caso de intento de secuestro fue evitado gracias al trabajo articulado entre las autoridades y reiteró su compromiso con la seguridad de los ciudadanos.

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