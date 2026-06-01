Resumen: El Ejército Nacional destruyó 25 explosivos en El Tambo, Cauca, y evitó un presunto atentado terrorista atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias.

Frustran atentado con 25 explosivos en Cauca: iban a ser usados contra tropas del Ejército

Un nuevo atentado terrorista fue evitado por el Ejército Nacional en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, luego del hallazgo y destrucción controlada de 25 artefactos explosivos que, según las autoridades, serían utilizados por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló este lunes 1 de junio en el corregimiento de La Emboscada, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 localizaron los explosivos durante labores de control y seguridad en el territorio.

Según el Ejército, los elementos pertenecerían a la estructura armada que opera bajo las órdenes de alias Iván Mordisco y tendrían como objetivo ejecutar un atentado terrorista contra unidades de la Fuerza Pública que mantienen presencia en esta zona del departamento.

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Durante el procedimiento, los uniformados también encontraron un cilindro de 40 libras, aproximadamente 40 kilogramos de pentolita y cordón detonante, materiales que fueron asegurados y destruidos de manera controlada para evitar riesgos a la población y al personal militar.

Las autoridades señalaron que estos elementos explosivos no solo representaban una amenaza para los integrantes de la Fuerza Pública, sino también para las comunidades cercanas y los usuarios de las vías de la región.

Tras neutralizar la amenaza, el Ejército reiteró que mantiene un amplio despliegue de tropas sobre la vía Panamericana.

La institución informó que los operativos incluyen puestos de control móviles y fijos, patrullajes permanentes y el uso de tecnología especializada para monitorear sectores considerados de alto riesgo y prevenir cualquier atentado terrorista que pueda afectar a la población civil.

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