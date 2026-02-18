Resumen: Autoridades frustraron un ataque con drones explosivos contra el secretario de Seguridad del Valle y la alcaldesa de Dagua en El Queremal. No hay heridos.

Frustran atentado con drones contra alcaldesa de Dagua y secretario de Seguridad en el Valle del Cauca

En una rápida reacción de la fuerza pública, las autoridades lograron frustrar un presunto ataque terrorista con drones cargados de explosivos en el corregimiento de El Queremal, zona rural de Dagua, Valle del Cauca.

El atentado estaba dirigido directamente contra una comitiva oficial integrada por el secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, y la alcaldesa municipal, Karol Villarejo, quienes se encontraban en la zona verificando los daños de ataques previos cometidos por grupos armados ilegales bajo esta misma modalidad.

Uniformados de la Policía Nacional detectaron el sobrevuelo de los dispositivos mientras los funcionarios realizaban su visita técnica, lo que obligó a dispersar los drones antes de que pudieran detonar sus cargas.

Este hecho representa el tercer ataque registrado en menos de 24 horas en esta jurisdicción, sumiendo a los habitantes en una profunda angustia.

Videos compartidos en redes sociales muestran a los uniformados observando el cielo con fusiles en mano, intentando neutralizar la amenaza aérea mientras las autoridades locales debieron resguardarse en viviendas civiles para proteger sus vidas ante la nueva modalidad de guerra urbana.

La zona es de fuerte influencia de la estructura “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco, a quienes se les atribuyen los hostigamientos previos.

El secretario Londoño reiteró que, pese a esta peligrosa modalidad de ataque, las acciones institucionales no se detendrán para recuperar el orden público.

