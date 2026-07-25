Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una cría de lémur de cola anillada, nacida con apenas 88 gramos y rechazada por su madre, permanece bajo crianza asistida en el Zoológico de Cali. El equipo veterinario le brinda cuidados permanentes, incluyendo alimentación especializada y un peluche que reemplaza el contacto materno, con el objetivo de garantizar su supervivencia y contribuir a la conservación de esta especie en peligro de extinción.

¡Aferrada a un peluche para sobrevivir! La conmovedora historia de una cría de lémur en Cali

Una diminuta cría de lémur de cola anillada permanece bajo cuidados intensivos en el Zoológico de Cali, donde un equipo de veterinarios y cuidadores trabaja para garantizar su supervivencia. Con apenas 88 gramos de peso al nacer, el animal enfrenta un proceso de crianza asistida que busca suplir la ausencia del cuidado materno durante sus primeras semanas de vida.

La historia de esta pequeña ha llamado la atención por las medidas implementadas para favorecer su desarrollo, entre ellas un peluche al que permanece aferrada gran parte del tiempo y que cumple una función clave dentro de su adaptación.

La intervención fue necesaria para proteger su vida

El nacimiento ocurrió el pasado 18 de junio. Sin embargo, durante las primeras observaciones, los especialistas detectaron que la madre presentaba un comportamiento poco habitual para la especie, ya que dejaba a la bebé sola sobre el suelo durante largos periodos.

Ante esta situación, el equipo del zoológico decidió trasladarla al área clínica para iniciar un protocolo de crianza asistida y aumentar sus posibilidades de sobrevivir.

Desde ese momento permanece bajo vigilancia permanente y atención especializada.

Alimentación y cuidados permanentes

Como parte del tratamiento, la pequeña recibe un sustituto de leche cada dos horas, tanto de día como de noche. Además, antes y después de cada alimentación, los profesionales realizan una estimulación que le permite hacer sus necesidades fisiológicas, una función que normalmente cumple la madre durante las primeras etapas de vida.

Su evolución también es seguida de manera constante mediante controles de peso, temperatura corporal y estado general, con el propósito de verificar que su desarrollo avance de forma adecuada.

Esto le podría interesar: ¡Recompensa millonaria! Alcaldía de Cali ofrece $50 millones para esclarecer el crimen de María Camila Potosí

Un peluche ayuda a reemplazar el contacto materno

Uno de los elementos más llamativos del proceso es el uso de un peluche, que busca recrear parte del vínculo físico que los lémures mantienen con sus madres durante los primeros meses de vida.

Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

Los especialistas explicaron que la cría permanece aferrada a este objeto, lo que le proporciona seguridad mientras continúa su crecimiento bajo supervisión humana.

Filhote rejeitada pela mãe encontra amor em um bichinho de pelúcia, se tornando um refúgio para Tiena, uma filhote de lêmure-de-cauda-anelada abandonada pela mãe na Fundação Zoológica de Cali, os veterinários identificaram sinais de rejeição e cuindam dela 24 horas por dia para… pic.twitter.com/ybdPCy9EFU — Hugo Borges (@hbj_r77032) July 25, 2026

Además, permanece en una incubadora que mantiene estables la temperatura y la humedad. Como complemento, recibe sesiones de acicalamiento con cepillos especiales para imitar el cuidado materno y favorecer su desarrollo.

Un aporte a la conservación de una especie amenazada

El Zoológico de Cali señaló que este caso hace parte de sus programas de conservación, investigación y bienestar animal.

Actualmente, la institución alberga siete lémures de cola anillada y dos lémures de collar blanco y negro, especies incluidas en sus estrategias de conservación.

El lémur de cola anillada es endémico de Madagascar y está catalogado como En Peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), debido a la pérdida de su hábitat, la caza y el tráfico ilegal de fauna.

Por ello, la recuperación de esta cría representa un avance para los esfuerzos de conservación de una especie cuya población silvestre continúa disminuyendo.

La Fundación Zoológica de Cali informó que continuará acompañando su evolución y trabajando para que, cuando sus condiciones lo permitan, pueda integrarse al grupo de lémures que habita en la institución.