Resumen: El Consejo de Estado suspendió de manera provisional la facultad del CNE para imponer medidas cautelares que podían restringir la publicación de encuestas electorales. La decisión se tomó al considerar posibles excesos en la reglamentación de la Ley de Encuestas y mientras avanza el estudio de fondo del caso.

¡Freno en seco! Consejo de Estado suspende facultad del CNE para restringir publicación de encuestas electorales

La Sección Quinta del Consejo de Estado adoptó una decisión provisional que impacta la regulación de las encuestas políticas y electorales en Colombia, al suspender la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para imponer medidas cautelares que podían limitar su publicación.

La determinación se conoció en medio del ambiente electoral previo a la segunda vuelta presidencial y recae sobre una norma contenida en la Resolución 1197 de 2026, expedida por el organismo electoral para reglamentar la Ley de Encuestas (Ley 2494 de 2025).

Qué decidió el Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó suspender temporalmente el artículo que habilitaba al CNE a adoptar medidas como la restricción de encuestas o la suspensión de encuestadoras cuando existieran indicios de presuntas infracciones administrativas.

Según el análisis preliminar, esa facultad no estaría claramente respaldada por la ley que regula el tema, lo que llevó a la Sección Quinta a considerar una posible extralimitación de funciones por parte del órgano electoral.

Entre las medidas que quedan sin efecto mientras avanza el proceso judicial están la prohibición temporal de difusión de encuestas, la suspensión de registros de encuestadoras y la orden de rectificar de manera inmediata estudios de opinión.

Cuestionamientos a la reglamentación del CNE

La demanda que originó la decisión sostiene que el CNE habría ido más allá de lo permitido al incluir herramientas sancionatorias no contempladas de forma explícita en la Ley de Encuestas.

El debate jurídico también gira en torno al uso de expresiones como “indicios graves”, utilizadas como sustento para adoptar medidas restrictivas, lo que según el accionante podría afectar el principio de legalidad y el debido proceso.

El Consejo de Estado señaló que, aunque el CNE tiene facultades regulatorias, estas deben limitarse al desarrollo técnico y operativo de la ley, sin crear restricciones no definidas por el legislador.

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En el análisis preliminar, el tribunal concluyó que las medidas cuestionadas podrían tener efectos sobre derechos como la libertad de información y la participación política, especialmente en contexto electoral.

“Se adicionan medidas que generan consecuencias trascendentales dentro de un proceso que aún está en curso y no ha sido decidido, y que además pueden afectar los derechos políticos y de participación ciudadana por la falta de publicación de las encuestas”, determinó la corporación.

Contexto del caso y debate electoral

La decisión se enmarca en un debate más amplio sobre la regulación de las encuestas en periodos electorales, un tema que ha generado controversia entre autoridades, encuestadoras y actores políticos.

El proceso judicial también está relacionado con demandas que cuestionan la Ley de Encuestas, al considerar que debió tramitarse como ley estatutaria por involucrar derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación política.

Aunque el Consejo de Estado aún no define el fondo del asunto, la suspensión provisional deja sin efecto la posibilidad del CNE de aplicar estas restricciones mientras se estudia la legalidad de la norma.

Alcance de la decisión

La determinación de la Sección Quinta no es definitiva, sino una medida cautelar mientras avanza el proceso de nulidad.

En consecuencia, el CNE no podrá aplicar temporalmente restricciones a la publicación de encuestas bajo este marco normativo, hasta que el alto tribunal emita un fallo de fondo sobre la validez de las disposiciones cuestionadas.

El caso continuará su trámite judicial y será la sentencia final la que defina si las facultades del organismo electoral se ajustan o no al ordenamiento jurídico vigente.