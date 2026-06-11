Resumen: El ciclista colombiano Nairo Quintana expresó su respaldo a Abelardo De la Espriella en una videollamada difundida por la campaña del candidato, en la que ambos intercambiaron mensajes de apoyo y optimismo de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La conversación también generó reacciones en redes sociales por el saludo con el que el deportista se dirigió al aspirante.

“Estamos firmes”: Nairo Quintana respalda a Abelardo De la Espriella rumbo a la segunda vuelta

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el nombre del ciclista colombiano Nairo Quintana se sumó a la lista de figuras del deporte que han expresado públicamente su apoyo al candidato Abelardo De la Espriella. El respaldo se conoció a través de una videollamada compartida por la campaña del aspirante, en la que ambos intercambiaron mensajes de optimismo y confianza frente a la jornada electoral del próximo 21 de junio.

El diálogo comenzó con una frase que rápidamente llamó la atención y generó múltiples reacciones en redes sociales. “Presidente, ¿cómo está?”, dijo Quintana al saludar al líder del movimiento ciudadano Defensores de la Patria, dejando clara su cercanía con la candidatura en esta etapa decisiva del proceso electoral.

Aunque el corredor boyacense desarrolla gran parte de su actividad deportiva en Europa, aprovechó el espacio para enviar un mensaje de respaldo y acompañamiento desde el exterior.

“Estamos con toda la gente, trabajando durísimo” y “estamos firmes, muy felices”, afirmó el campeón colombiano durante la conversación divulgada por el equipo de campaña.

Un intercambio marcado por el optimismo

Tras escuchar las palabras del deportista, Abelardo De la Espriella agradeció el gesto y destacó el significado que tiene para su proyecto político el apoyo de referentes del deporte nacional.

“Estamos esperando hace rato, Nairo. ¡Monstruo! ¿Cómo estás, hermano? Me alegra saludarte. Gracias por estar firme por la patria. No sabes cuánto te agradezco. Hoy estamos con Ernesto, nos han reunido todos y estamos muy, muy felices. Vamos a ganar con la ayuda de Dios. Me le das un abrazo a la familia. Gracias Nairo, firme por la patria”, expresó el candidato.

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Durante el intercambio, ambos coincidieron en la importancia de mantener el entusiasmo y continuar trabajando de cara a la segunda vuelta presidencial. El tono de la conversación estuvo marcado por expresiones de confianza y por llamados a seguir respaldando el proyecto político en los días previos a las elecciones.

“Vamos a ganar con la ayuda de Dios”, concluyó De la Espriella al despedirse del ciclista boyacense.

#Elecciones2026 | “Presidente, ¿cómo está?”, le dijo Nairo Quintana a Abelardo de la Espriella durante un encuentro en el que expresó su respaldo a la candidatura del “Tigre”. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el gesto del campeón colombiano no pasó desapercibido. pic.twitter.com/PsmavVv4Sk — CONtexto (@ContGanadero) June 11, 2026

Más figuras del deporte se han sumado al respaldo

El pronunciamiento de Nairo Quintana se suma a otras adhesiones de reconocidos deportistas que han manifestado públicamente su apoyo a la candidatura de Abelardo De la Espriella, en el marco de una estrategia impulsada por la campaña bajo el nombre de «Selección del Tigre».

Entre los nombres que han sido relacionados con esta iniciativa aparecen los exfutbolistas Faustino «El Tino» Asprilla, Macnelly Torres, Martín Arzuaga y Harold Lozano. También han sido mencionados Teófilo Gutiérrez y Dayro Moreno como figuras cercanas al proyecto político.

A estos respaldos se agregan representantes de otras disciplinas. El extenista Alejandro Falla expresó su apoyo luciendo una camiseta de la Selección Colombia acompañada del lema «Firme por la patria», mientras que el campeón mundial de surf adaptado Freddy Marimón manifestó su respaldo a las propuestas del candidato en materia deportiva. Asimismo, el exciclista Rigoberto Urán ha sido asociado públicamente con la candidatura.

Con estas manifestaciones de apoyo, la campaña de Abelardo De la Espriella continúa apostándole a la participación de figuras reconocidas del deporte colombiano para reforzar su mensaje y ampliar su alcance entre los votantes antes de la segunda vuelta presidencial.