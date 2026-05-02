Resumen: Un operativo del Ejército en zona rural de Turbo permitió la ubicación y destrucción de seis laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca, atribuidos al Clan del Golfo, donde fueron hallados y eliminados insumos y elementos empleados en la producción de alcaloides, generando una afectación económica significativa a esta estructura ilegal.

¡Freno en seco al narcotráfico! Ejército destruye seis laboratorios del Clan del Golfo en Turbo

Una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Turbo permitió ubicar y desmantelar varias estructuras ilegales utilizadas para el procesamiento de droga, en un nuevo golpe contra las economías ilícitas en esta región del país.

De acuerdo con información oficial, soldados de la Brigada 17, adscrita al Ejército Nacional de Colombia, lograron localizar seis laboratorios empleados para la producción de pasta base de coca. Estas instalaciones, de carácter artesanal, estarían vinculadas al grupo armado organizado Clan del Golfo.

Golpe a estructuras de procesamiento

Durante el desarrollo de la operación, las tropas identificaron los puntos donde funcionaban estos espacios clandestinos, los cuales contaban con diferentes elementos necesarios para la transformación de la hoja de coca en pasta base.

En el lugar fueron hallados insumos tanto líquidos como sólidos, además de otros materiales utilizados en la cadena de producción de alcaloides. Todo este material fue destruido en el sitio como parte del procedimiento, con el fin de evitar que continuara siendo utilizado en actividades ilícitas.

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La intervención permitió desarticular de manera simultánea varias estructuras que hacían parte del mismo engranaje de producción, lo que representa un impacto directo en la capacidad operativa del grupo criminal en esta zona del Urabá antioqueño.

#EsNoticia | En zona rural de Turbo #Antioquia, soldados de la #Brigada17 del @COL_EJERCITO lograron la ubicación de seis laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca, pertenecientes al grupo criminal cartel del Clan del Golfo. En las estructuras artesanales se… pic.twitter.com/dn4Cywgto6 — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) May 2, 2026

Afectación a las finanzas ilegales

Según lo reportado por las autoridades, la destrucción de estos laboratorios representa una afectación económica significativa para el grupo ilegal, que dejaría de percibir ingresos mensuales superiores a los 6.000 millones de pesos derivados de esta actividad.

Este tipo de acciones hacen parte de las estrategias adelantadas por la Fuerza Pública para debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones armadas, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades continúan desarrollando operaciones en esta región del país con el objetivo de ubicar y neutralizar infraestructuras ilegales, así como de reducir el impacto de estas economías sobre la seguridad y el control territorial.