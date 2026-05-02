Resumen: La UNGRD entregó obras de mitigación en cinco municipios de Antioquia para reducir riesgos por lluvias, como deslizamientos e inundaciones. Las intervenciones, que incluyen estabilización de taludes, muros y canales, beneficiarán a más de 350.000 personas, mientras continúan las acciones para atender las emergencias en el departamento.

¡Antioquia se blinda! Entregan megaobras para frenar los derrumbes e inundaciones en 5 municipios

En medio de las emergencias provocadas por la temporada de lluvias en Antioquia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) confirmó la culminación y entrega de varias intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad en distintos municipios del departamento.

Las obras se ejecutaron en cinco localidades —Jericó, Itagüí, Donmatías, Belmira y Girardota— y están enfocadas en disminuir el impacto de fenómenos como deslizamientos, crecientes súbitas, socavación e inundaciones, situaciones que han generado múltiples afectaciones en la región.

Intervenciones en zonas críticas

Uno de los puntos priorizados fue Jericó, en el Suroeste antioqueño, donde se realizaron trabajos de estabilización en los sectores Los Aguacates y La Comba.

Allí se invirtieron más de $17.000 millones en obras que incluyeron anclajes, sistemas de drenaje y manejo de aguas lluvias, con el objetivo de contener el terreno y evitar emergencias como la avenida torrencial que marcó al municipio años atrás.

El alcalde Sebastián Garcés recordó ese episodio al señalar:

“En el año 2019, mes de noviembre, se genera una avenida torrencial que todos los jericuanos recordamos dada la incertidumbre y el temor que generó en todas las familias del municipio. Esta mitigación, estas perforaciones, estos anclajes generan estabilidad y contención de esta ladera, que creo que era la intervención prioritaria. Hay unas obras no complementarias, seguramente también muy importantes para que garanticemos una estabilidad total”.

Por su parte, en Itagüí se adelantaron adecuaciones en diferentes quebradas del municipio, con una inversión cercana a los $18.664 millones.

Las intervenciones incluyeron la construcción de estructuras hidráulicas, canales y un puente peatonal que ya se encuentra en funcionamiento y que mejora tanto la movilidad como la gestión del riesgo para una población amplia.

Obras en el Norte y Valle de Aburrá

En Donmatías, las acciones se concentraron en un tramo de más de 300 metros sobre una quebrada, donde se instalaron muros de contención y estructuras para controlar la erosión. Estas obras, financiadas con más de $10.000 millones, buscan reducir la exposición de miles de habitantes ante posibles afectaciones.

Mientras tanto, en Belmira se ejecutaron trabajos sobre el río Chico, donde ahora existen más de 1.000 metros de muros en concreto reforzado. A esto se suman sistemas de drenaje y estabilización del terreno, fundamentales en una zona históricamente vulnerable a crecientes y deslizamientos.

En Girardota, específicamente en la vereda Mangarriba, también se desarrollaron obras para reforzar la estabilidad de los taludes. La instalación de pilotes, geodrenes y sistemas de conducción de aguas permite disminuir el riesgo de movimientos en masa en este sector rural.

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Impacto y balance de las intervenciones

Desde la UNGRD señalaron que estas obras hacen parte de una estrategia integral para fortalecer la gestión del riesgo en el departamento. Según explicó Mauricio Rey, asesor territorial en Antioquia, las intervenciones permiten mitigar distintos escenarios de emergencia asociados a la temporada de lluvias.

“Culminamos con la quinta entrega que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en cabeza del gobierno nacional, entregamos para los y las antioqueñas más de 62 mil millones de pesos invertidas en cinco municipios que benefician a más de 350.000 personas del departamento de Antioquia”, indicó.

Además de estas obras, se avanza en la articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) para atender la situación de 13 municipios que actualmente se encuentran en calamidad pública debido a las lluvias.

Apoyo complementario para atención de emergencias

Como parte de las acciones adicionales, también se entregó maquinaria amarilla en el municipio de Granada, a través del mecanismo de Obras por Impuestos. Estos equipos, avaluados en más de $1.900 millones, permitirán mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en zonas rurales, especialmente en la atención de vías afectadas.

Con estas intervenciones, las autoridades buscan no solo responder a las emergencias actuales, sino también reducir los riesgos a futuro en un departamento que continúa enfrentando los efectos de la temporada invernal.