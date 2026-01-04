Resumen: Durante la temporada de fin de año, la Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, incautó más de 11.000 unidades de pólvora en varias estaciones y troncales de la ciudad, imponiendo seis comparendos a quienes manipulaban estos elementos sin autorización. En total, durante diciembre se retiraron más de 3,3 toneladas de pólvora y se impusieron 265 comparendos, en el marco de operativos de control y prevención para garantizar la seguridad de los usuarios del sistema de transporte masivo.

¡Freno al comercio ilegal! Policía incautó más de 11.000 unidades de pólvora en estaciones de TransMilenio

La Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio, llevó a cabo una serie de operativos de control y prevención durante la temporada de fin de año, logrando la incautación de aproximadamente 11.011 unidades de material pirotécnico en varias estaciones del sistema de transporte.

Los controles se realizaron en las troncales Décima, Centro, Caracas y Quito, con intervenciones específicas en estaciones como San Victorino, Ricaurte, Voto Nacional y Hortúa, donde se detectó y retiró pólvora lista para ser comercializada o manipulada de manera informal.

Durante estos operativos, se impusieron seis comparendos a ciudadanos por la manipulación y transporte de estos elementos, en aplicación de la Ley 1801 de 2016, que regula la seguridad y convivencia ciudadana. Según las autoridades, este tipo de conductas representa un riesgo directo para la seguridad de los usuarios y la infraestructura del sistema de transporte.

En un balance más amplio, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que durante todo el mes de diciembre se incautaron más de 3,3 toneladas de pólvora y se impusieron 265 comparendos como parte de los operativos de control en diferentes zonas de la ciudad.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía a no manipular ni transportar material pirotécnico, especialmente en espacios públicos y de alta afluencia de personas, e invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad y la convivencia dentro del sistema de transporte masivo.

Estos operativos forman parte de la estrategia de la Policía para garantizar la seguridad y la movilidad de los usuarios de TransMilenio, especialmente durante las festividades, cuando el uso de pólvora ilegal aumenta significativamente.