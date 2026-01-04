Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Ya son 120 los lesionados con pólvora en Bogotá: Engativá y Bosa lideran las cifras

    De los lesionados 28 son menores de edad y 92 son mayores de 18 años

    Publicado por: SoloDuque

    La fiesta de Navidad salió cara: Quemaduras de segundo grado son las más frecuentes por pólvora en Medellín
    Fotos de archivo.
    Ya son 120 los lesionados con pólvora en Bogotá: Engativá y Bosa lideran las cifras

    Resumen: Bogotá reporta 120 quemados con pólvora en la temporada 2025-2026. Engativá es la localidad más afectada y hay 28 menores de edad heridos. Detalles del reporte

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- A pesar de los llamados a la prevención, la cifra de personas quemadas por pólvora en Bogotá sigue en ascenso. Con corte a las 2:00 p. m. de este sábado 3 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) confirmó un total de 120 lesionados durante la temporada que inició en diciembre de 2025.

    El reporte revela una realidad alarmante: 28 de los afectados son menores de 18 años, quienes sufrieron heridas por el uso de estos artefactos, mientras que los 92 casos restantes corresponden a adultos.

    Alcohol y pólvora: Una mezcla peligrosa

    Un dato que llama la atención de las autoridades sanitarias es que 28 de las personas heridas se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Esta combinación ha sido el factor determinante en la gravedad de las lesiones, principalmente en manos y rostro.

    Localidades con mayor incidencia

    La distribución de los casos por localidades muestra que el occidente y el sur de Bogotá son las zonas más críticas:

    Engativá: 15 casos (la localidad con más reportes).

    Bosa: 13 casos.

    Ciudad Bolívar: 13 casos.

    San Cristóbal: 12 casos.

    Suba: 12 casos.

    Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

    Kennedy: 11 casos.

    En contraste, localidades como Teusaquillo solo reportaron un caso, mientras que Usaquén y Santa Fe registraron cinco y siete respectivamente.

    Las manos, la parte del cuerpo más afectada

    El informe médico detalla que el 65% de las lesiones se concentran en las manos, con un total de 78 casos. Sin embargo, las heridas en zonas críticas del cuerpo también generan preocupación:

    Manos: 78 casos.

    Rostro: 27 casos.

    Ojos: 13 casos.

    Tronco y Cuello: 4 casos cada uno.

    Pies: 3 casos.

    La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda de inmediato a los servicios de urgencias en caso de cualquier quemadura y evite el uso de remedios caseros que puedan infectar las heridas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.