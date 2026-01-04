Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Ya son 120 los lesionados con pólvora en Bogotá: Engativá y Bosa lideran las cifras

Minuto30.com .- A pesar de los llamados a la prevención, la cifra de personas quemadas por pólvora en Bogotá sigue en ascenso. Con corte a las 2:00 p. m. de este sábado 3 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) confirmó un total de 120 lesionados durante la temporada que inició en diciembre de 2025.

El reporte revela una realidad alarmante: 28 de los afectados son menores de 18 años, quienes sufrieron heridas por el uso de estos artefactos, mientras que los 92 casos restantes corresponden a adultos.

Alcohol y pólvora: Una mezcla peligrosa

Un dato que llama la atención de las autoridades sanitarias es que 28 de las personas heridas se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Esta combinación ha sido el factor determinante en la gravedad de las lesiones, principalmente en manos y rostro.

Localidades con mayor incidencia

La distribución de los casos por localidades muestra que el occidente y el sur de Bogotá son las zonas más críticas:

Engativá: 15 casos (la localidad con más reportes).

Bosa: 13 casos.

Ciudad Bolívar: 13 casos.

San Cristóbal: 12 casos.

Suba: 12 casos.

Kennedy: 11 casos.

En contraste, localidades como Teusaquillo solo reportaron un caso, mientras que Usaquén y Santa Fe registraron cinco y siete respectivamente.

Las manos, la parte del cuerpo más afectada

El informe médico detalla que el 65% de las lesiones se concentran en las manos, con un total de 78 casos. Sin embargo, las heridas en zonas críticas del cuerpo también generan preocupación:

Manos: 78 casos.

Rostro: 27 casos.

Ojos: 13 casos.

Tronco y Cuello: 4 casos cada uno.

Pies: 3 casos.

La Alcaldía Mayor de Bogotá reiteró el llamado a la ciudadanía para que acuda de inmediato a los servicios de urgencias en caso de cualquier quemadura y evite el uso de remedios caseros que puedan infectar las heridas.