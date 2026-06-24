Resumen: La Alcaldía de Medellín reforzó los controles urbanísticos en San Antonio de Prado para frenar construcciones sin licencia en zonas de protección hídrica. Durante un operativo se suspendieron dos obras ubicadas en el retiro de la quebrada La Chorrera, una de ellas pese a tener medida previa de suspensión. Las autoridades han recuperado espacio público en el corregimiento y reiteraron que estas infracciones pueden generar sanciones económicas y procesos administrativos.

¡Freno a la ilegalidad! Suspenden cen zona de protección de quebrada en San Antonio de Prado

La Alcaldía de Medellín reforzó las acciones de inspección, vigilancia y control urbanístico en el corregimiento de San Antonio de Prado, con el objetivo de frenar construcciones sin licencia en zonas de protección ambiental y reducir los riesgos asociados a intervenciones irregulares cerca de fuentes hídricas.

Durante una reciente intervención de control, las autoridades identificaron dos viviendas en proceso de construcción sin los permisos urbanísticos correspondientes, ubicadas dentro del retiro de protección de 30 metros de la quebrada La Chorrera. Ante esta situación, se ordenó la suspensión inmediata de las obras.

Suspensión de obras en zona de protección hídrica

En uno de los casos, además, se evidenció el incumplimiento de una medida previa, ya que las actividades continuaban pese a que el predio ya contaba con un sello de suspensión. Según el Distrito, el punto intervenido hace parte de una zona donde se desarrollan acciones de mitigación para reducir riesgos asociados al aumento del caudal y las lluvias.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, señaló que la protección de la vida es el eje principal de estas acciones, insistiendo en la importancia de verificar previamente las condiciones del suelo, el uso permitido y las restricciones ambientales antes de iniciar cualquier obra, con el fin de evitar sanciones y pérdidas económicas.

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En este sentido, la administración distrital recordó que construir de manera legal no solo protege las inversiones de las familias, sino que también contribuye al desarrollo ordenado y seguro de la ciudad.

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Control urbanístico y sanciones en San Antonio de Prado

Como parte de las acciones de control en San Antonio de Prado, en lo corrido de la actual administración se han recuperado 1.697 metros cuadrados de espacio público, además de la realización de 120 remociones y 229 recorridos de sensibilización orientados a promover el cumplimiento de la normatividad urbanística.

Para el año 2026, la Corregiduría de San Antonio de Prado ha ordenado 28 suspensiones de obra por presuntas infracciones, sustentadas en 35 informes técnicos elaborados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, en los que se han identificado principalmente construcciones sin licencia.

Las autoridades recordaron que este tipo de infracciones pueden derivar en procesos sancionatorios que contemplan multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Finalmente, el Distrito reiteró el llamado a la ciudadanía para consultar previamente las condiciones urbanísticas de los predios antes de iniciar cualquier proyecto, con el fin de evitar riesgos, sanciones y afectaciones al entorno natural, especialmente en zonas cercanas a quebradas y áreas de protección ambiental.