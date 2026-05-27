Resumen: La Alcaldía de Medellín intervino 16 obras sin licencia en el barrio San José La Cima #1, en Manrique, tras detectar construcciones en un lote de alto riesgo con restricciones ambientales y de urbanismo. Durante el operativo, el Distrito reiteró el llamado a la ciudadanía a verificar permisos en curadurías urbanas antes de comprar terrenos o iniciar obras, para evitar ocupaciones en zonas no aptas para habitar.

¡Freno a la construcción ilegal! Detienen 16 obras sin licencia en zona de alto riesgo en Manrique

La Alcaldía de Medellín adelantó una intervención en el barrio San José La Cima #1, en la comuna 3-Manrique, nororiente de la ciudad, con el objetivo de recuperar un lote público donde se estaban desarrollando construcciones sin los permisos correspondientes.

El terreno intervenido se encuentra en una zona catalogada como de amenaza alta por movimiento en masa y con restricciones ambientales debido a su cercanía a las quebradas La Bermejala y Aguas Negras.

Durante el operativo, el equipo Construye Bien de la Secretaría de Gestión y Control Territorial identificó 16 obras en etapa inicial que no cumplían con los requisitos legales para su desarrollo.

Según las autoridades, estas edificaciones se adelantaban en un suelo con condiciones de alto riesgo no mitigable, lo que impide cualquier tipo de urbanización formal debido al peligro que representa para la integridad de quienes habitan o construyen en el sector.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones buscan prevenir la ocupación irregular de terrenos que no son aptos para vivienda o infraestructura, especialmente en zonas donde las condiciones geológicas y ambientales aumentan el riesgo para la comunidad.

Recuperación de espacio público en Manrique

La administración distrital informó que, en lo corrido del año, se han recuperado más de 1.040 metros cuadrados de espacio público en la comuna 3-Manrique como parte de las acciones de control frente a ocupaciones irregulares. Estas labores han estado acompañadas de recorridos de inspección y seguimiento en diferentes sectores del nororiente de la ciudad.

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El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, explicó que en esta zona se han realizado cientos de recorridos de observación y campañas de sensibilización para alertar a la ciudadanía sobre los riesgos de construir en terrenos no autorizados.

“En Manrique estamos desarrollando acciones sociales y pedagógicas para concientizar a la ciudadanía sobre la adecuada ocupación del territorio y los riesgos de construir en zonas no aptas. Solo en esta comuna, hemos realizado 844 recorridos de observación y recuperado más de 1.040 metros cuadrados de espacio público ocupado de manera irregular. El llamado es a que las personas se informen antes de comprar un lote o iniciar cualquier obra, consulten en las curadurías urbanas y denuncien las posibles ventas ilegales de terrenos”, dijo el funcionario.

Las autoridades reiteraron que estas zonas no cuentan con condiciones seguras para el desarrollo de proyectos habitacionales o urbanísticos, debido a restricciones establecidas en el ordenamiento territorial de la ciudad y a los riesgos naturales presentes en el sector.

Finalmente, la Alcaldía de Medellín hizo un llamado a la ciudadanía para que antes de adquirir un lote o iniciar una construcción verifique las normas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y consulte los permisos correspondientes en las curadurías urbanas, con el fin de evitar inversiones en predios donde no es posible construir de manera legal y segura.