Resumen: Con una inversión aproximada de $8.400 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín y el INDER entregaron la renovación integral de la Unidad Deportiva de Belén, el segundo complejo deportivo más importante de la ciudad. Tras años de deterioro, las obras transformaron por completo espacios clave como la pista de atletismo, las canchas de fútbol y tenis, los parques infantiles y la ludoteca, devolviéndole a la Comuna 16 un entorno moderno, seguro y familiar. Esta importante intervención no solo ha impulsado la reactivación comercial de la zona y el sano esparcimiento, sino que también es una pieza fundamental en la ambiciosa meta del Distrito de alcanzar el millón de usuarios activos en los escenarios deportivos públicos, promoviendo así la cultura ciudadana y el sentido de pertenencia por lo público.

Renace la Unidad Deportiva de Belén: Una transformación histórica para la Comuna 16 de Medellín

Tras años de deterioro y de ser considerada una «deuda histórica» con la infraestructura deportiva de la ciudad, la Unidad Deportiva de Belén (Comuna 16) ha experimentado una renovación integral. Este espacio, reconocido por la comunidad como el segundo complejo deportivo más grande e importante de Medellín después del estadio Atanasio Girardot, vuelve a brillar para recibir a miles de familias y deportistas.

La Alcaldía de Medellín, a través del INDER, ejecutó un ambicioso plan de recuperación que le ha devuelto la vida, el color y la funcionalidad a este emblemático punto de encuentro ciudadano.

Inversión y obras destacadas

Eduardo Silva, director del INDER, explicó que la intervención hace parte de un plan macro presentado al alcalde Federico Gutiérrez para recuperar los escenarios de la ciudad.

Inversión total: Se han invertido aproximadamente 8.400 millones de pesos en la recuperación del complejo.

Pista de atletismo: Una de las obras más celebradas es la reconstrucción de la pista atlética, la cual se encontraba «totalmente destruida y en ruinas», y hoy luce un impecable color azul, siendo una de las zonas más exitosas tras la reapertura.

Múltiples frentes: La renovación también incluyó intervenciones en las canchas de tenis, las canchas de fútbol, las zonas infantiles y los espacios de esparcimiento general.

Un espacio para la familia y la reactivación comercial

Más allá del deporte de alto rendimiento, la Unidad Deportiva de Belén se consolida como un espacio familiar seguro y agradable. Habitantes de la Comuna 16, como Sildana Sánchez y María Inés Arango, destacan la tranquilidad y el aseo del lugar tras las obras.

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Una de las grandes atracciones para las familias es la Ludoteca, un espacio lúdico y gratuito diseñado para la primera infancia, equipado con juegos didácticos donde madres y niños pueden compartir en un ambiente sano.

Además, esta afluencia masiva de grupos familiares, colegios y clubes de fútbol ha traído consigo una notable reactivación de la dinámica comercial en los alrededores de la unidad, generando ingresos para muchas familias del sector.

La meta: Un millón de usuarios activos en Medellín

La recuperación de este espacio va alineada con un ambicioso objetivo del Plan de Desarrollo del INDER. Según Silva, actualmente los escenarios del instituto son utilizados por cerca de 350.000 personas. La meta es triplicar esa cifra y llegar a 1.000.000 de habitantes, lo que representaría casi el 40% de la población de la ciudad haciendo uso del deporte público.

Frente a esta transformación, el mensaje de la comunidad es claro: el sentido de pertenencia. «Es un lugar muy agradable, debemos cuidarlo y sentirlo porque esto es de toda la comunidad. Se debe cuidar y proteger como si fuera nuestra casa», concluyó una de las habitantes del sector.

Renace la Unidad Deportiva de Belén: Una transformación histórica para la Comuna 16 de Medellín