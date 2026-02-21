¡Frenazo al Clan del Golfo! Incautan cargamento de uniformes militares en la vía Chigorodó–Dabeiba

Resumen: En la vía Chigorodó–Dabeiba, tropas del Batallón Bejarano Muñoz, en coordinación con la Policía, incautaron 60 prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares que pertenecerían al Clan del Golfo. El material quedó a disposición de las autoridades, mientras que acciones recientes también incluyeron la destrucción controlada de un explosivo en San Andrés de Cuerquia.

En el marco de operaciones de control y vigilancia en el norte de Antioquia, tropas del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Urabá, lograron la incautación de 60 prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares en la vía que conecta los municipios de Chigorodó y Dabeiba. Según las primeras investigaciones, este material pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo.

El hallazgo evidencia la intención de los grupos ilegales de utilizar material militar para reforzar sus actividades y consolidar el control territorial en la región. Todo el material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso judicial.

Las autoridades militares destacaron que la incautación de este tipo de elementos reduce la capacidad logística y operativa de los grupos armados y contribuye directamente a la protección de la población civil. Además, permite garantizar la seguridad de quienes transitan por las principales vías del norte antioqueño, consideradas estratégicas para la movilidad y el comercio local.

Desactivan artefacto explosivo en San Andrés de Cuerquia

El pasado viernes 20 de febrero, tropas del Batallón de Infantería N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada, localizaron y destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado tipo “sombrero chino” en el municipio de San Andrés de Cuerquia. Según los informes iniciales, este artefacto habría sido instalado por la Estructura 36, grupo armado residual que delinque en el norte de Antioquia.

La destrucción del explosivo evitó posibles afectaciones contra la población civil y la Fuerza Pública, y puso fin a una amenaza concreta en la región. La acción se realizó de manera controlada y coordinada para garantizar la seguridad durante la intervención.

Las operaciones buscan debilitar la infraestructura de los grupos armados ilegales, garantizar la seguridad en corredores estratégicos de la región y mantener la presencia activa en zonas donde estos grupos buscan consolidar su control.